直播预告：守护冬季呼吸健康——儿童感染防治全攻略

冬季冷空气活动频繁，呼吸道疾病也随之高发。不仅流感、普通感冒等病毒性疾病频繁来袭，细菌性支气管炎和肺炎病例也明显增多。与成人相比，儿童的免疫系统处在生长发育阶段，各脏器功能还不完善，免疫功能相对较弱，更容易成为呼吸道感染的“重点人群”。相信许多家长都经历过因孩子反复咳嗽、发烧而手足无措的境况，更担心此类疾病是否会对孩子的生长发育和长期健康带来不良影响。

1月17日10:00至11:00，首都医科大学附属北京中医医院儿科主任李敏做客“人民好医生”客户端直播间，一起来聊聊儿童冬季呼吸道感染这一话题。

嘉宾简介：

李敏，首都医科大学附属北京中医医院儿科主任、首都儿科研究所附属儿童医院中医科主任、主任医师、教授、博士研究生导师。兼任北京中医药学会儿科分会副主委；北京中西医结合学会儿科分会副主委；北京中西医结合学会儿童保健专委会副主委；中华中医药学会儿科分会常务委员等学术职务。

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