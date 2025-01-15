直播预告：早诊早筛 舒适化诊疗让内镜检查不再可怕

消化内镜检查是尽早发现消化道肿瘤的重要途径。一谈到要去做肠镜、胃镜等消化内镜，很多人就会感觉很可怕。其实，随着舒适诊疗所需的麻醉创新药物与相关技术的迭代更新，无痛内镜技术越来越普及，消化内镜筛查已经进入了新时代，越来越多的患者可在舒适状态下完成整个消化内镜检查。因此，千万不要谈“镜”色变。

1月16日10:00-11:00，北京大学人民医院麻醉科、疼痛医学科主任冯艺与吉林大学第一医院消化内科及内镜中心主任徐红将做客“人民好医生”直播间，为您讲讲做内镜检查的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍

冯艺，北京大学人民医院麻醉科，疼痛医学科主任，北京大学临床医学博士、教授、博士生导师。中华医学会疼痛学分会副主任委员，创伤与术后慢性疼痛学组长。中国医师协会疼痛学分会常委。中国女医师协会疼痛专委会会长。

徐红，吉林大学第一医院消化内科及内镜中心主任。国家卫健委突出贡献中青年专家。享受国务院政府特殊津贴专家。全国五一劳动奖章获得者。中华医学会消化内镜分会 常务委员。中国医师协会内镜医师分会常务委员。

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