第二届四川脑科论坛暨神经外科专委会第二次学术会议落幕

2025年1月11日至12日，第二届四川脑科论坛在四川蓝生脑科医院成功举办。此次论坛由四川医学传播学会主办，四川蓝生脑科医院名誉院长游潮、院长黄光富，四川大学华西医院神经内科主任周东及四川省人民医院神经内科主任医师孙红斌担任大会主席。

本次论坛紧密围绕脑科学与神经外科技术、脑出血与卒中管理、神经肿瘤与手术策略、神经调控与康复、神经重症与手术、内镜与微创手术技术、神经认知与行为研究、功能区病变与特殊治疗等领域，与会专家学者开展了深入的学术交流和热烈讨论，共同为推动脑科学的发展贡献智慧与力量。

在论坛上，中国工程院院士、华山医院周良辅分享了《脑科学与科技——从脑外科说起》，全面概述了脑科学领域的进步和科技的发展脉络和当前脑科学技术在临床上的实际应用，以及对未来脑机接口等前沿技术应用的展望。

北京天坛医院王硕则围绕中国人群自发性脑出血围手术期抗血小板治疗管理方案进行了深入剖析，强调了围手术期管理对于改善患者预后的重要性。

此外，本次论坛还特别设置了线下手术实操环节。黄光富团队以手术为媒介、直播为桥梁，面向全国医学同道展示了多台高精尖手术。手术直播过程中，专家们通过超清手术转播画质，将手术关键环节实时呈现给观摩医生。手术室与论坛现场双向互动，同时还邀请了国内知名神经外科专家实时讲解和点评手术实操过程，对手术重点及难点进行详细讲解指导，为观摩医生实时交流互动、答疑解惑。这一环节不仅让与会医生、专家受益匪浅，也为全国神经外科医生提供了一个难得的学习和交流机会。