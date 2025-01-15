限额、限期、限次 上海出台新规监管健身预付卡

新华社上海1月14日电（记者许东远）上海市多部门日前印发《上海市体育健身行业预付式消费经营活动监管实施办法（试行）》，将于今年3月1日起施行。该办法提出对行业预付式消费经营活动的监管举措，首次设立体育健身行业预收资金限额、限期、限次标准。

实施办法第八条规定：经营者不得对同一消费者一次性收取或者变相收取金额超过5000元、时长超过24个月的会籍类预付款；金额超过20000元、次数超过60次的课时类预付款；金额超过5000元的储值类等预付款。经营者对同一消费者收取各类预付凭证预付款总计不得超过20000元。经营者与消费者续约后，收取同一消费者的预收资金余额，以及所对应的服务期限、次数不得超过前款规定。

上海市体育局规划产业（法规）处副处长俞剑表示，推动“三限”规定落地，是为了促使经营者合理设定预收资金规模，加强经营风险控制，避免盲目扩张和过度竞争，从“销售导向”回归“服务优先”。长远来看，经过文件试行，“三限”标准还可以根据行业实际情况适时调整。

实施办法还要求通过经营公示和书面告知，重点突出消费者易忽略、事后易产生投诉纠纷的内容，向消费者提示预付款风险。

上海市健身健美协会秘书长孙崇介绍：“经营信息公示中，根据行业特点，强调了公示经营场所的租赁期限，以免经营者发行超出租赁期限的会籍卡，并公示收费标准，推动行业实行明码标价。同时实施办法细化列举了与消费者有重大利害关系的内容，确保消费者知晓并认可。”

该办法还强调，经营者应当与消费者订立书面合同，并与《上海市体育发展条例》规定的书面告知要求相衔接，明确订立载明书面告知内容的合同示范文本，视为履行书面告知义务，进一步推广合同示范文本的使用。

与此同时，实施办法规定，体育健身行业经营者未按照要求履行书面告知义务，以及未按照规定设定预收金额和可兑付的服务期限、次数的，按照《上海市体育发展条例》第六十七条规定查处。经营者违反规定未进行信息对接、报送相关信息，以及未按照规定采取预收资金相关风险防范措施的，按照《上海市单用途预付消费卡管理规定》第二十六条规定查处。