新国标发布，电动自行车怎样走好“安全路”？

提起“小电驴”，大家都不陌生。数据显示，我国全社会电动自行车保有量已超3.5亿辆。电动自行车与人们出行生活息息相关，它的安全性事关每个家庭。记者13日从工业和信息化部获悉，新版《电动自行车安全技术规范》已于近日发布，将于2025年9月1日起实施。

和旧版标准相比，新标准在安全方面要求更加严格，在方便使用等方面则有所放宽。你的“小电驴”符合要求吗？电动自行车怎样走好“安全路”？

新标准剑指火灾隐患和交通风险

电动自行车是人们日常短途出行的重要交通工具。随着市场规模不断扩大，这个行业也暴露出一些违规改装等问题。

工业和信息化部消费品工业司有关负责人介绍，新标准在防火阻燃、防范非法改装、提升安全性能、满足消费者日常使用需求等方面进行了修改和完善，与2024年11月1日开始实施的三项新修订的强制性国标及修改单相互衔接，共同组成电动自行车强制性国家标准体系，保障电动自行车产品本质安全水平。

降低火灾事故隐患和危害——新标准强化非金属材料的防火阻燃性能要求，明确电动自行车使用塑料的总质量不应超过整车质量的5.5%，以此减少火灾事故发生，降低危害程度。

减少交通事故风险——新标准严格限制电动机最高转速等关键参数，缩短车辆制动距离，鼓励安装后视镜，提高车辆行驶安全性。

防范非法改装——新标准完善防篡改技术指标和检测方法，增加互认协同功能，落实“一车一池一充一码”，从技术上大幅提高非法改装门槛。

强化安全管理的同时，新标准从方便出行等方面对一些指标适当放宽。

“比如，将铅蓄电池车型重量限值由55千克放宽至63千克，满足消费者续航里程需求；不再强制安装脚踏骑行装置等。”中国电子技术标准化研究院安全技术研究中心副主任何鹏林说，新标准还要求电动自行车具备北斗定位、通信与动态安全监测功能，以及时应对车辆被盗、温度过高或蓄电池电压过高等异常情况。其中对于普通的非经营性电动自行车，由消费者自主选择是否保留北斗定位模块。

过渡期内生产销售有什么变化？

标准修订牵动着企业生产和市场变化。新标准发布后，已经生产出来的电动自行车库存如何消化？企业如何调整生产线？

“新标准设置了8个月的生产过渡期，让企业进行新产品研发、生产线调整。”工业和信息化部消费品工业司有关负责人说，正式实施后还有3个月的销售过渡期，便于消化符合旧标准的电动自行车。

2024年12月6日，在位于天津市武清区王庆坨镇的天津踏浪科技股份有限公司生产车间内，工人在流水线上装配电动自行车。新华社记者孙凡越 摄

记者采访发现，不少电动自行车企业正按照标准要求加快调整生产，进行技术、设备和产品升级。

雅迪科技集团高级副总裁周超告诉记者，企业在生产中执行标准高于行业标准，新修订的标准对企业消化现有库存不会带来较大影响，可以实现平稳过渡。

“根据新标准，一些车型原有的设计、产线要调整，增加北斗定位等会增加投入，但产品质量和附加值也会因此提升。从长远看，有利于优胜劣汰。”绿源集团董事长倪捷说。

“生产成本预计增加10%到15%，也存在一定库存压力，我们将调整生产计划，开展促销活动，积极开拓海外市场，同时提前建立与北斗定位模块供应商的合作关系，避免大规模采用时的供货紧张。”爱玛科技集团股份有限公司副总经理罗庆一说，新标准的实施将促进行业健康发展，企业也将借此加强研发能力、试验能力、生产能力，为消费者提供更安全、更环保的产品。

在北京一家台铃电动自行车销售门店，工作人员告诉记者，多项电动自行车相关的国标发布后，很多产品性能提升了，一些产品因技术优化，销售价格有所降低，同时在以旧换新政策带动下，店内客流量提升不少，预计此次新国标发布不会影响店里存货销售。

工业和信息化部消费品工业司有关负责人说，新标准虽然增加了阻燃性能、北斗和通信模块的要求，但另一方面也取消了脚踏骑行装置的强制安装要求、减少了塑料件的使用，根据实地调研及企业反馈的结果看，终端市场价格会基本保持平稳。

更安全产品加快进入居民生活

新标准发布后，有消费者担心，此前购买的符合旧标准的电动自行车还能不能继续使用。工业和信息化部消费品工业司有关负责人说，消费者已经购买的不符合新标准的车辆不会被强制淘汰，可由各地政府根据当地实际情况，借助以旧换新等政策加速更新换代。

记者注意到，新标准要求生产企业明确电动自行车的建议使用年限，并在铭牌、产品合格证上进行标注。

“这是为了防止老旧电动自行车因电气线路、部件等严重老化引发火灾事故。”何鹏林说，这个年限不是强制淘汰车辆的标准，更多是对电动自行车安全的提示，消费者可结合车辆日常使用频率、使用环境等因素自行确定车辆更新淘汰时间。

商务部数据显示，2024年电动自行车以旧换新超过138万辆，带动新车销售超过37亿元。其中，超过100万辆老旧电动自行车更新为更安全的铅酸电池动力车。存在安全隐患的电动自行车加速淘汰，更加安全的产品加快进入居民生活。

安全生产检查人员在检查北京市大兴区天宫院街道居民区内的电动自行车充电设施。新华社记者李欣 摄

2025年，电动自行车以旧换新还将继续。商务部市场运行和消费促进司司长李刚说，将会同有关部门尽快出台电动自行车等5个领域的实施细则，明确具体补贴标准、操作流程，同时充分考虑与2024年政策的衔接，确保平稳有序过渡。

此外，随着全国电动自行车安全隐患全链条整治行动持续开展，生产销售、停放充电、报废回收等各环节安全管理日益加强。完善充电设施建设、严查非法改装、加强牌照管理等举措，助力人们骑上更合格、更安全的电动自行车。国家消防救援局数据显示，行动开展半年来，每百万辆电动自行车火灾由原来的5.2起降至3.4起。

记者了解到，下一步，工业和信息化部将鼓励各地通过多种方式推动老旧电动自行车更新，同时强化电动自行车行业管理，进一步提高产品本质安全水平，推动电动自行车行业高质量发展。