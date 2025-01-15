五部门联合发文加强校园食品安全工作

新华社北京1月14日电（记者 赵文君）记者14日从市场监管总局获悉，国务院食安办联合教育部、公安部、国家卫生健康委、市场监管总局日前印发《关于进一步加强校园食品安全工作的通知》，聚焦校园食品安全主体责任、管理责任和现代化治理水平，部署各地进一步健全校园食品安全全链条防控风险的制度机制，强化校园食品安全保障。

通知要求，学校校长（园长）应切实履行第一责任人责任。学校要加强病媒生物防制，规范复用餐饮具清洗消毒、大宗食材采购和进货查验制度落实。实行承包经营的，应严格按照招标程序统一组织招标，建立食堂承包经营管理制度；实行校外供餐的，应选择具备集体用餐配送资质的校外供餐单位，严格实行评价和退出机制。

通知强调，地方各级党委和政府主要负责人应当全面加强对本地区校园食品安全工作的领导。各地食安办、教育行政部门、卫生健康部门、公安机关、市场监管部门要依职责加强校园食品安全工作，强化部门协作，定期组织开展风险交流会商，健全校园食品安全齐抓共管的工作机制。

通知指出，要持续提升校园食品安全现代化治理水平，推行“互联网+”智慧监管运用，完善食品安全投诉处置机制和社会参与的监督机制。