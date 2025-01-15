迄今最精细黑猩猩脑图谱出炉

记者14日从中国科学院自动化研究所获悉，来自该所等单位的科研人员发布迄今最精细的黑猩猩脑图谱——黑猩猩脑网络组图谱。该图谱的发布不仅为比较神经科学领域的研究提供了重要工具，也为理解人脑演化提供了新视角。相关研究成果发表于《创新》杂志。

黑猩猩是人类最亲近的灵长类动物之一，尽管其大脑的体积只有人类的三分之一左右，但它们在神经解剖学和认知功能上与人类有许多相似之处。这些相似性使得黑猩猩成为理解人类演化的关键比较对象。“然而，当前跨物种神经科学研究面临的一个主要挑战，是缺乏具有生物学意义的标准化脑部参考系。”论文通讯作者、中国科学院自动化研究所研究员樊令仲说。

针对这一难题，科研人员基于以往提出的利用脑连接信息绘制脑图谱的基本思想，成功绘制出黑猩猩脑网络组图谱。该图谱揭示了黑猩猩的大脑皮层与人类大脑皮层存在显著不同的连接模式。这些差异表明，大脑皮层演化中的连接性变化可能比之前认为的更为复杂和微妙。

“此次发布的黑猩猩脑网络组图谱，将成为神经科学研究的重要资源，并为揭示人类大脑独特性提供新线索。”樊令仲说，“该研究将宏观神经影像数据与微观遗传数据相融合，为认识人类认知能力演化的物种特异性提供了潜在基因表达关联，我们后续将进一步拓展跨物种脑图谱的应用，以提升其在理解神经系统演化方面的价值。”