先进医疗设备保障灾区群众健康

连日来，在当地群众和抗震救援队伍的共同努力下，西藏定日地震灾区各方面的情况都在持续改善。然而，在高寒、缺氧的自然条件下，不同程度的高原反应也困扰着来自全国各地的救援人员。

1月14日，在定日县长所乡森嘎村，记者看到了一个外形类似活动板房的“方盒子”，不时有救援人员和受灾群众进进出出。一问得知，这是由中国铁建重工西藏公司与中国安能西藏公司联手打造的高原空间站供氧方舱，一次能容纳十余人在里面吸氧、调整。

“我到定日后出现胸闷、头晕等高原反应，多亏这个供氧方舱。进来以后就像坐飞机一样，刚开始耳朵会感受到气压的变化，很快，不适症状就缓解了。在这待上半个小时，感觉就像‘满血复活’了一样。”刚从供氧方舱里走出来的救援指挥人员李瑞超说。

高原空间站供氧方舱不仅能增加人体血液中的含氧量，缓解低氧症状，还能促进新陈代谢，加速疲劳恢复。“供氧方舱是用增压设备对室内进行增压，目前室外海拔是4190米，通过增压之后，可以达到一个等效的海拔高度2800多米。现在我们舱内的氧气含量是14.6千帕，比室外增加了2000帕。增加供氧量可以有效提高人体的血氧含量，人就会感觉更舒服。”现场负责调试设备的工程师毛帅介绍。

据了解，高原空间站供氧方舱借鉴飞机客舱的运行原理，通过科学调节内部气压和氧分压，配合高效的制供氧系统，模拟低海拔地区的气压与氧气含量，有效缓解高原反应带来的不适。同时，方舱内置发电机组与绿色储能装置，确保了能源的自给自足，即使在偏远无电的环境下也能持续运行。高原空间站采用钢框架结构设计，抗震设防等级高达9度，全厚保温围护更能抵御零下40摄氏度的极端低温，为救援人员提供了坚实的安全屏障。供氧方舱的投入使用，极大改善了救援人员在高海拔环境下的工作条件，也为受灾群众提供了临时医疗救助空间。

在森嘎村，西藏军区总医院设置的医疗救治点位，记者看到，放射车、手术车等野战医疗装备已经展开。这个医疗点位开设了30张病床，布置了各种先进医疗设备，可以实现超声、放射、心电图等检查以及紧急手术等综合救治。医疗队在长所乡各个村巡诊时发现，重症急救患者逐渐减少，目前以呼吸道感染、肠胃疾病、高原病的诊疗为主。各种先进检查设备到位后，可以同步满足附近多个村庄村民的治疗需求。

在措果乡雪珠村，四川大学华西医院西藏医院还把移动CT车开进了灾区一线。“移动CT车可以为病情比较隐匿的地震伤员和有需求的群众做CT筛查，更及时、准确、高效地诊断病情，为后续治疗争取时间。”四川大学华西医院西藏医院执行院长蒋耀文说。

这不，村民卓嘎做完检查，发现自己身体没有什么大问题，高兴地说：“在这里做检查很方便！”

（作者：本报前方报道组 前方报道组成员：傅强、尕玛多吉、刘宇航）