为实体商业植入“智慧大脑”（市场漫步）

运用新技术、新模式，实现业务升级，更好满足消费者需求，推动从传统经营向智慧零售跃迁

用“AR魔镜”智能试妆，在“未来商店”自己设计产品……当前，一些实体商业通过植入“智慧大脑”，让消费变得更有意思。这就是智慧零售的魅力所在。

近期，多部门联合发布《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》《零售业创新提升工程实施方案》，提出“加快商贸流通数字化转型”“推动数字化赋能”，为广大零售企业借助“数智”转型升级释放政策红利。

作为商品流通的终端环节，零售业关系国计民生，是引导生产、扩大消费、保障民生的重要载体，在繁荣市场、畅通经济循环等方面发挥着重要作用。多年来，我国零售业市场规模持续扩大，线上零售业更是呈现快速增长态势。2024年1至11月，全国网上零售额达14万亿元，同比增长7.4%。

同时要看到，我国零售业经营主体众多，存在发展不平衡、优质供给不足等问题，亟须进一步优化调整。目前，以大数据、云计算、人工智能等为代表的数字技术蓬勃发展，为零售业转型提供了技术支撑。同时，人们消费理念和需求也在不断变化，适应消费趋势变化、加快数字化转型成为零售业的“必答题”。培育行业发展新动能、实现零售业数字化转型是一项系统工程，需要综合施策、久久为功。

如今，许多传统零售企业选择与数字化服务商合作，在供应链优化、全渠道融合、客户关系管理等各环节，积极开展数字化实践。比如，有些服务商通过提供小程序商城、会员管理系统以及营销自动化工具，帮助零售企业收集、整合和分析数据，据此实现精准化营销和个性化服务。更重要的是，打造良好的数字化零售生态。通过大型流通企业技术赋能、平台赋能等方式，在数字系统、培训、营销、支付等关键环节，为传统零售门店提供共性数字化解决方案，实现快速响应与高效运营。

“线上下单，线下30分钟送达”，即时零售等新型消费吸引了越来越多消费者，也为众多本地零售店店面带来增量发展空间。线上线下融合是大势所趋，各地区可结合本地实际，整合线上平台、线下商超和物流站点，发展即时零售、直播电商、直供直销等新业态，探索“店仓一体”“预售+集采集配”等新模式，以高质量零售业态供给引领和创造新消费需求。

智慧零售的未来充满想象力，利用人工智能、虚拟现实、增强现实等技术，打造云逛街、云购物、云体验等数字消费新场景，能更好地优化消费体验，赢得年轻消费群体。

零售业数字化转型，旨在通过运用新技术、新模式重构“人货场”的关系，既实现业务升级，也能更好满足消费者需求。期待更多企业把握机会，实现从传统经营向智慧零售的跃迁，在衔接产销、促进消费、服务民生中发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 19 版）