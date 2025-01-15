开展儿童友好医院建设

本报北京1月14日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委等6部门日前发布《关于开展儿童友好医院建设的意见》提出，秉持儿童优先理念，从儿童视角出发，为儿童提供有情感、有温度、优质、高效、安全的医疗保健服务。

该意见要求，引导提供儿童医疗保健服务的医疗机构，包括妇幼保健机构、儿童医院、综合医院、中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院），积极开展儿童友好医院建设，到2030年儿童友好医院在上述医疗机构中的比例力争达到90%以上。鼓励乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构参照儿童友好医院建设内容与指南，结合实际积极开展儿童友好机构建设，到2030年建成一批儿童友好机构。

引导医疗机构从“1米高度看医院”的儿童视角，打造便利舒适、趣味多样的就医空间，加强门诊及病房适儿化改造，配备母婴室、婴儿整理台、儿童座椅、家庭厕所，设置儿童“游戏角落”和“阅读空间”，为儿童就医提供便利。

以儿童健康为中心，引导相关医疗机构立足功能定位，发挥特色优势，创新服务模式。鼓励医疗机构结合自身实际，通过采取分时段预约，优化门诊流程等举措，改善就医体验。引导相关医疗机构提升儿童急诊急救能力，开展多学科诊疗服务，拓展日间手术种类和数量，方便患儿家庭。

《 人民日报 》（ 2025年01月15日 07 版）