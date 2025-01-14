“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室2025学术年会召开

近日，中成药基础与临床融合创新研讨会暨 “中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室2025学术年会在北京召开。中国科学院院士仝小林、第二届国医大师晁恩祥、第四届国医大师丁樱等医学专家出席大会并进行主题报告。

会上，中华中医药学会第七届理事会会长、国家中医药管理局原局长于文明发表致辞，于文明表示：“中华中医药学会秉承大力促进中医药科技事业发展的使命，将与科技工作者一道，用临床科研数据说清楚、讲明白中医药的复杂作用原理，将科研成果惠及临床推广应用。我们一起抓住中医药发展机遇，继续做好中医药守正创新、传承发展工作，奋发有为，再立新功，这关乎健康中国建设和人民群众健康保障事业。我们非常高兴看到科研院所、高校、学会成员、医疗机构以及产业链单位通过重点实验室的平台凝聚在一起，共同推进中医药传承创新事业。”

据介绍，“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室依托湖南时代阳光药业股份有限公司，与中国中医科学院医学实验中心联合共建。重点实验室紧紧围绕“用现代科学解读中医药学原理”这一目标，聚焦中药活性成分机制解析、中药大品种培育、新技术新方法探索，瞄准中成药作用机制不清晰、作用靶点不明确的薄弱环节，利用系统生物学、人工智能、机器人等新技术推动中成药现代化，旨在成为国内中成药物质基础与作用机制研究领域的领跑者。

中成药作为中医药学的重要组成部分，其复杂作用机制的深入解析，是中医药现代化、国际化进程中的关键一环。本次研讨会与学术年会，旨在搭建一个高端、开放、包容的交流平台，汇聚国内中医药领域的智慧，共同探索中成药基础研究与临床应用的创新发展路径。