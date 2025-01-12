我国中医药科技创新成果丰硕

记者从9日召开的全国中医药科技工作会议上获悉，“十三五”以来，中央财政投入中医药领域超160亿元，有力地支持了中医药项目、人才、平台等建设，中医药科技创新成果不断涌现。

具体来讲，基础研究方面，国家中医药管理局对藏象理论、经穴特异性等中医药原创理论的科学阐释与认识进一步深化，在五脏本质、针刺原理等研究上取得一批重要成果。临床研究方面，在心脑血管、代谢、消化等多个疾病领域，中医临床评价研究取得重要进展，预防2型糖尿病、稳定易损斑块、改善心梗预后等临床难题获重大突破。新发突发传染病应急科研方面，在应对新冠疫情中，支持设立178项国家和省部级研究项目，筛选出“三药三方”等有效方药，为疫情防控提供科技支撑。循证研究方面，组建中国中医药循证医学中心，2023年以来，基于循证证据和大量临床实践，遴选发布了50个中医治疗优势病种、52个中西医结合诊疗方案、100项适宜技术、100个疗效独特的中药品种。

我国中医药科技创新体系建设不断深化。国家中医药管理局布局中医类国家医学中心建设，推进46个国家中医药传承创新中心建设，中医药领域获批建7个全国重点实验室、5个国家工程研究中心、4个国家医学攻关产教融合创新平台，广东中医药实验室、湖北时珍实验室、河南省中医药科学院等一批重大平台相继组建。

与此同时，中药质量提升和产业发展扎实推进。完成第四次全国中药资源普查，建立了28个中药材种子种苗繁育基地，建设高标准种质资源库并收集保存7万份种子。珍稀濒危中药材的人工繁育和替代品研究取得阶段性成果。120多种大宗或道地药材实现规范化种植，100余种中药材开展生态种植。2021年以来40个中药获批上市，包括16个古代经典名方中药复方制剂，中药新药研发进程明显加快。

国家中医药管理局相关负责人表示，做好中医药科技工作，必须坚持以提升中医药防病治病能力为目标导向，坚持推进中医药和现代科学相结合、相促进，坚持中医药科技创新与产业创新融合发展。充分利用人工智能、云计算、大数据等新技术新成果，加快中药剂型改良工艺创新。结合不同品种、产能、质控特点，运用数智技术、绿色技术赋能中药全产业链，提高中药生产整体绿色化、智能化水平。

上述负责人强调，中医药科技创新是深入实施健康中国和科技强国战略的重要支撑，要以科技创新作为产业发展的动力和源泉，贯穿产业全链条全环节。要进一步强化资源利用和保护，持续推进珍稀濒危中药资源人工种养殖和替代品研究，结合中药传统配伍理论与现代生物学研究成果共同指导新药开发和临床用药，不断提升中药安全性。（记者付丽丽）