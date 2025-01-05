守护眼健康 国家医保局整合规范眼科类医疗服务价格项目

新华社北京1月4日电（记者徐鹏航）国家医保局近日正式印发《眼科类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，整合规范眼科类医疗服务价格项目，助力守护眼健康。

据悉，眼科类立项指南将563项技术规范项目映射整合为125项，分为临床诊察类项目、非手术治疗类项目和手术类项目三大类。其中，在临床诊察类项目中，对可能存在重叠的眼科检查项目，如“眼压检查”和“眼压检查（青光眼激发）”明确不得同时收费。

在规范统一现行价格项目的同时，立项指南对技术劳务价值高、风险程度大的复杂情况和复杂操作，实行复杂情况单独立项，体现技术难度差异。例如，明确设立人工晶状体植入费，并根据患者病情不同设立常规、复杂情况。为防止出现晶状体位移，需悬吊人工晶状体或植入张力环时，手术难度显著提高，可按复杂情况收费。

针对眼科医疗服务中美容类项目的特殊性，立项指南在计价说明中明确眼袋整形术、重睑术（双眼皮手术）等属于美容整形常用项目，供各地在制定价格管理方式时参考。为积极支持创新技术转化，立项指南将目前群众熟知的“飞秒激光近视矫正手术”单独立项。

此外，立项指南还关注儿童近视、弱视问题，设立“散瞳验光”“显然验光”“视功能训练”等多个项目，促进近视、弱视儿童早诊早治。

国家医保局表示，规范化标准化的价格项目体系，将进一步推动医疗机构有效弥补眼科诊疗方面的不足和短板，为优化眼科医疗服务提供有力支撑。