流感进入高发期 及时退烧需重视

1月3日23时45分，上海交通大学医学院附属新华医院小儿外科医师王成栋在个人社交媒体账号更新了一条视频称，“已经连续5个孩子因为流感住到抢救室里”。王成栋在视频中号召家长和孩子近期“出门一定戴好口罩”。

“今年由于多种病毒、细菌叠加传染，高峰期很多孩子高烧不退，吃了退烧药也不降温，需要及时就诊。”上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心感染科主任曹清介绍，今年以甲型H1N1流感病毒为主，不仅上海地区，在一个全国医生的交流群里，各地医生也都反馈流感高发趋势明显。曹清说，今年的流感症状“相对较重”，伴有高烧不退、剧烈咳嗽、头痛、咽痛、全身不适，“成人和儿童都是这样”。

在诊疗过程中，曹清注意到很多患者没有接种流感疫苗。她此前特地到医院病房询问住院的流感小患者，“几乎没一个人此前打过疫苗”。

曹清说，在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险会降低50%左右。这一数据可能会因疫苗类型、接种人群以及流感病毒株的差异而有所不同。流感疫苗接种后，抗体保护水平一般可维持6-8个月，随着时间的推移，保护作用会随之减弱。因此曹清建议每年接种新的流感疫苗。

“甲流不是普通的感冒。”王成栋在接受中青报·中青网记者采访时表示，孩子出现以下3种情况要及时就医：一是呼吸变得特别急促；二是神志不清，无法进行顺利沟通；三是不能正常喝水或长时间（一整天）不吃东西，在高烧情况下，很容易引起全身代谢紊乱。

曹清最近就遇到不少“48小时内家长不重视退烧”的病例，“一开始觉得孩子大了，发个烧没什么。两三天退不下来，发现出问题了才来医院”。

曹清介绍，如果腺病毒、呼吸道合胞病毒等与流感病毒一起叠加出现，可能引发多种并发症。患者会持续高烧、咳嗽剧烈、呼吸急促，甚至呼吸衰竭。这是因为两种病毒对呼吸道的侵袭加重炎症反应，损害肺部组织。

近期非典型细菌肺炎支原体感染儿童也不少，常见肺内并发症是肺不张、胸腔积液等，肺外并发症是皮肤黏膜损害、心血管系统损害等。她特别提醒，“如果孩子体温持续在39摄氏度以上，服用退烧药后效果不明显，例如用药后2-3个小时体温仍然很高，或者体温反复升高持续超过3天，这种情况需要就医。因为长时间高热可能会引发惊厥等更严重的情况。”（记者 王烨捷）