进一步加强“上头电子烟”违法犯罪打击整治工作

近日，国家禁毒委员会办公室、公安部、国家烟草专卖局联合印发《关于进一步加强“上头电子烟”违法犯罪打击整治工作的意见》（以下简称《意见》），进一步深化电子烟涉毒涉违禁物质打击整治工作，为加强部门协作，系统解决“上头电子烟”问题提供有力支撑。

记者了解到，当前，添加依托咪酯、合成大麻素等新型毒品及替代物质的“上头电子烟”在青少年群体滥用加剧，呈快速蔓延态势。依托咪酯是一种不溶于水的白色粉末状物质，具有镇静催眠活性，是一种短效的非巴比妥类静脉麻醉剂，在临床上主要适用于全麻诱导，也可用于短时手术麻醉。

吸食依托咪酯后，会呈现头晕、站立不稳、东倒西歪等类似醉酒后的状态，也有可能引起过敏反应，表现为即刻广泛皮肤发红或荨麻疹的情况。当大剂量吸食依托咪酯，会出现脾气暴躁、生活懒散等影响人情绪、思维和意志的行为，更严重的可能引起呼吸暂停。一旦长期并大剂量使用依托咪酯，可能导致死亡。

2024年6月19日，国家禁毒办发布的《2023年中国毒情形势报告》显示，2023年，我国主要流行毒品滥用人数持续减少，但麻精药品等成瘾性物质替代滥用问题突出，依托咪酯滥用问题尤为突出。我国于2023年10月1日将依托咪酯正式列管，第四季度共查处滥用依托咪酯2.9万人次，新发现滥用依托咪酯人员2.1万名。

据了解，在依托咪酯被正式列管后，不法分子又开始调整非法添加物质以躲避法律制裁。目前，我国警方已经在电子烟油中发现了美托咪酯等依托咪酯类似物，这些物质进入人体后，都会被代谢成依托咪酯酸，副作用或与依托咪酯类似。

为坚决整治电子烟涉毒涉违禁物质乱象，严密防范、有力遏制“上头电子烟”在青少年群体中滥用蔓延，《意见》明确，进一步加强各级禁毒办、公安机关、烟草专卖部门在打击整治“上头电子烟”违法犯罪中的职责分工。

《意见》要求，各地禁毒办、公安机关、烟草专卖部门要强化责任担当，建立职责清晰、协同联动、运转高效的打击治理体系，全面提升打击“上头电子烟”及新型毒品犯罪能力；加强宣传引导，广泛利用各类媒体，在青少年群体中开展“上头电子烟”危害和禁毒法律法规宣传；充分发挥国家毒品实验室及分中心技术优势，为打击“上头电子烟”违法犯罪提供科技支撑。（记者何亮）