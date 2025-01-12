到2029年基本建成三级养老服务网络

《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》（以下简称《意见》）近日印发，首次提出加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络。“按照《意见》部署，养老服务网络到2029年基本建成，到2035年更加健全。通过持续推进建设，把养老服务网扎得更密更牢，稳稳兜住老年人的养老服务需求。”在国务院新闻办公室1月9日举行的新闻发布会上，民政部副部长唐承沛说。

唐承沛表示，县乡村三级养老服务网络是符合我国国情的养老服务体系的基础设置，有利于推动城乡养老服务均等化，加强县域养老服务资源统筹，促进服务资源向基层下沉，与常住老年人口相匹配，让绝大多数老年人都能在熟悉的环境中安养晚年。

具体而言，在县级，主要依托县级特困人员供养服务机构，建设综合养老服务管理平台，发挥服务示范、行业指导、应急救助、资源协调等作用；在乡镇（街道），主要依托现有敬老院、优质民办养老机构等，改扩建为区域养老服务中心，在提供专业照护服务的同时，发挥政策咨询、服务转介、资源链接等作用；在村（社区），采取“中心+站点”等方式，大力发展嵌入式社区养老服务设施和互助型养老服务站点，加强日间照料、学习娱乐、上门服务等能力，发挥对居家养老的重要支持作用。

《意见》还明确，大力发展银发经济，加强老年用品研发和推广，丰富养老服务场景，释放养老消费潜力。

对此，国家发展改革委社会发展司司长刘明介绍，一年以来，在各方协同推动下，发展培育银发经济已有多方面进展。如聚焦老年人急难愁盼、着力开展居家社区养老服务和医养结合能力提升行动、做好老年人社区助餐等老年人急需的民生实事；强化老年用品创新，推动科技赋能，着力满足老年人多层次、多样化需求等。

针对《意见》中明确的养老服务领域多项改革任务，唐承沛表示，下一步将推动措施落实。“比如，《意见》提出要加强科技应用，研究建立养老服务相关国家重大科技项目，重点发展人形机器人、脑机接口、人工智能等新技术新产品研发应用，现在各地有很好的技术基础，下一步要持续大力推进。”唐承沛说。（记者 沈 唯）