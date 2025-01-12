国家针刺麻醉临床研究联盟在上海成立

国家针刺麻醉临床研究联盟(简称：联盟)11日在上海正式成立。联盟的成立对于中国针刺麻醉的发展具有里程碑意义。

国家中医药管理局科技司司长陈榕虎当日表示，针刺麻醉是上海乃至全国中医药、中西医结合事业的一个典范，希望开展更为广泛、深入的针刺麻醉临床研究，建设、完善中国针刺麻醉学科体系，将针刺麻醉推向世界。

针刺麻醉是一门结合了针灸学、外科学、麻醉学、神经生理学等的交叉学科，是近代中国医学史上最具原创性的医学技术之一。世界卫生组织(WHO)评价其为中国医学科学研究五项重大成果之一。联盟总负责人、中国针灸学会针刺麻醉分会主任委员周嘉教授在传承基础上创新建立了“现代针刺麻醉”的新模式：融合传统中医针刺与西医麻醉学理论，运用于术前综合评估与应用、术中针药复合、术后加速康复中 。

联盟依托上海岳阳医院，联合来自全国各级医院和研究单位共同构建整合型针刺麻醉临床研究体系；融合了针灸学、麻醉学、外科学三大学科领域。据悉，联盟下设针灸学组、麻醉学组、外科学组、医院管理学组等，将围绕针刺麻醉技术的标准化操作规范建设、针刺麻醉优势病种临床能力提升等5个重点内容开展工作。

周嘉表示，要用循证医学手段，不断研究和解决针刺麻醉领域关键理论和方法问题。

上海市卫生健康委员会副主任、上海市保健局局长胡鸿毅希望，联盟推动针刺麻醉的标准化和规范化发展，加大国际交流与合作。(记者 陈静)