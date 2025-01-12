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橘子瓣上的白丝能化痰止咳？丨中新真探

2025年01月12日09:36 来源：中国新闻网

　　橘子上的这些白色丝状物叫橘络，又称橘丝，橘络其实也是一种果皮。从营养成分来看，橘络所含的主要是水分和膳食纤维，也有一些植物多酚类物质，比如类黄酮。类黄酮是一种抗氧化物质，也有一定的杀菌作用，但是并没有发现它有化痰止咳的作用。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：王仁宏、申佳平)




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