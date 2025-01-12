疾控专家预判：1月中下旬流感活动水平将下降

冬季是呼吸道传染病高发期，常见病原体包括流感病毒、人偏肺病毒和呼吸道合胞病毒等。

当前我国呼吸道传染病流行态势如何？怎样有效应对流感、人偏肺病毒？春节将至，旅途中怎样做好健康防护？国家疾控局组织疾控和医学专家接受新华社记者采访，作出专业解答。

——今年冬春医疗负荷较去年低，预计1月中下旬流感活动水平下降。

“监测数据显示，近期流感仍处于季节性流行期，流感病毒阳性率上升趋缓，预计1月中下旬流感活动水平可能会逐步下降。”中国疾控中心传染病处研究员王丽萍说。

专家介绍，由于气候等原因，不同省份间流感活动水平有所不同，除南方个别省份处于流行早期外，大多数省份流行强度处于中等水平；人偏肺病毒阳性率在北方省份上升趋缓，14岁及以下病例中阳性率开始下降；呼吸道合胞病毒阳性率在0至4岁年龄组中呈波动上升趋势。

王丽萍表示，预计今年冬春季仍将呈现多种呼吸道传染病交替或叠加流行态势，但总体流行强度和医疗负荷较去年低。

——人偏肺病毒是常见病毒，并非当前优势病原体。

有部分网友对人偏肺病毒不熟悉，在网络上“求”科普。对此，北京市疾控中心免疫预防所副所长黄芳表示，人偏肺病毒是一种引发急性呼吸道感染的常见病毒，2001年被荷兰科学家发现，但研究表明，它已经在人类中存在了60多年，并不属于新毒株。

“人偏肺病毒感染后常出现发热、咳嗽、鼻塞、流涕等呼吸道症状，是自限性疾病，大多数症状可自行消失。在我国集中在12月至次年4月流行。”黄芳说，该病毒在2025年第1周全国检测阳性率为6.2%，低于流感，并非当前我国呼吸道传染病优势病原体。

据悉，疾控部门持续加强监测预警工作，在做好法定传染病网络直报的同时，进一步拓展监测渠道，在全国选择了1041家急性呼吸道传染病哨点监测医院，根据监测结果向社会多频次发布相关健康提示和科普知识。

——不推荐流感“预防性”用药，目前仍鼓励打流感疫苗。

“流感是相对常见疾病，建议公众尽量以接种流感疫苗、加强个人防护来预防。对于健康成人和儿童，不推荐‘预防性’服用药物。”北京协和医院呼吸与危重症医学科主任医师张弘说。

出现流感症状怎么办？张弘建议，健康人如出现低热、流鼻涕等症状可以先观察，在家好好休息，对症治疗即可；如出现高热、头痛、四肢酸痛明显，建议到发热门诊就诊，或选择病毒检测试剂，若确认是甲流阳性，在医生指导下可选择抗甲流药物，如奥司他韦或玛巴洛沙韦；婴幼儿、高龄老人或有较严重基础疾病的患者，需尽早检测或就诊。

专家提示，很多人在服用抗病毒药、感冒药后可能出现腹痛、大便次数增多甚至腹泻，这些可能与药物抗过敏成分有关，不必过于担心。

有网友关心，若此前没来得及接种疫苗，此时是否还适合接种。王丽萍表示，现在依然可以接种流感疫苗。只要还处于流感病毒传播活跃期，接种疫苗就能帮助降低感染风险。

——春节人群流动增多，查收这份健康防护小贴士。

2025年春运已经启动，人群流动和聚集性活动增多。王丽萍建议，可从出行前准备、旅途中防护、旅途后卫生三方面着手，做好呼吸道传染病健康防护。健康小贴士包括：

出行前，应提前了解目的地疫情和天气情况；备好口罩、消毒湿巾、免洗手消毒液；境外旅行人员需做好个人健康申报；建议老年人、慢性病患者等积极接种新冠、流感、肺炎球菌疫苗；如有发热、咳嗽、咽痛等症状，建议居家休息，推迟出行。

旅途中，乘坐公共交通工具或前往密闭、人群密集场所时，科学佩戴口罩；老年人、严重慢性病患者尽量减少前往人群密集的室内公共场所；避免用手触摸口鼻眼，接触公共设施后勤洗手或用消毒纸巾擦手。

旅途抵达目的地后，及时更换衣物并洗手、清洗面部；出现呼吸道感染症状时，居家休息，避免参加聚集性活动；症状较重时，及时就诊并佩戴口罩；出境旅行人员回国后出现发热、皮疹等症状时，及时就医并告知境外旅行史，帮助医生进行准确诊断。（记者顾天成）