向重复收费、过度诊疗说“不” 定点医药机构启动自查自纠

根据国家医保局11日发布的通知，2025年定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠工作将启动。

这是国家医保局继2024年首次在全国范围组织开展定点医疗机构自查自纠工作后，第二年在全国范围开展。

根据通知，此次定点医药机构自查自纠工作范围更广。自查自纠的主体，从定点医疗机构一类主体，延伸至定点医疗机构和定点零售药店两类主体。定点医疗机构自查自纠的范围，在心血管内科、骨科、血液透析、康复、医学影像、临床检验6个领域的基础上，新增了肿瘤、麻醉、重症医学3个领域。对重复收费、过度诊疗等典型问题，国家医保局制发了问题清单。

国家医保局有关负责人表示，开展定点医药机构自查自纠，是医保部门引导定点医药机构强化自我管理、实现高质量发展的重要方式。希望广大定点医药机构主动扎实做好2025年自查自纠工作。各级医保部门要结合本地医保管理政策，对问题清单进一步细化、本地化，可以主动开展数据分析，帮助定点医药机构提升自查自纠精准性。

据悉，2025年4月起，国家医保局将对全国范围内定点医药机构自查自纠情况，通过“四不两直”方式开展飞行检查。对自查自纠不认真、敷衍塞责，或隐瞒不报、弄虚作假的定点医药机构，一经查实，将坚决从重处理。（记者徐鹏航）