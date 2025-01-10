冬季儿童呼吸道疾病多发，其中流感病毒是常见的病原体之一。如何区分流感和普通感冒？流感典型症状有哪些，一般病程多长？哪些儿童发生重症的风险较高？

今天，我们就家长朋友们最关心的问题，进行解答。

Q1

流感有哪些典型症状？

流行性感冒简称“流感”，是由流感病毒引起的一种传染性强、传播速度快的急性呼吸道传染病。流感病毒分为甲、乙、丙、丁四型，以甲、乙型为主。

儿童感染流感病毒后，可表现为发热、寒战、头痛、肌痛和全身不适，常伴有呼吸道症状，如咳嗽、咽痛和流涕等。部分低龄儿童还可能出现热性惊厥，胃肠道症状也较多。极少数儿童感染流感病毒后会进展为重症流感，引起喉炎、肺炎、心肌炎等。

对于没有基础疾病的儿童来说，感染流感病毒后，多数症状在起病2~3天消失，部分儿童的发热持续时间可达5天，绝大多数患儿在1周内恢复，但咳嗽可能会持续较长时间。

Q2

如何区分流感和普通感冒？

流感和普通感冒有类似之处，但不能混为一谈。二者的主要区别如下。

流感主要是由甲型和乙型流感病毒感染引起，以高热多见，寒战、头痛、关节肌肉痛等全身症状明显，少数流感患者可能会发生横纹肌溶解、肺炎、脑炎等并发症。

普通感冒由多种病原引起，其中病毒最为常见，如鼻病毒、腺病毒、偏肺病毒等；细菌和支原体等也可引起，如肺炎支原体。普通感冒的症状较轻，通常为低中度发热，热程1~2天，可伴有打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、轻微咳嗽等卡他症状，而寒战、头痛、关节肌肉痛等全身症状很轻，一般没有严重并发症。

Q3

流感一般是怎么治疗的？

感染流感病毒后，治疗措施包括抗病毒和对症治疗两部分。

目前，儿童可用的抗流感药物包括神经氨酸酶抑制剂（奥司他韦、帕拉米韦等）和RNA聚合酶抑制剂（玛巴洛沙韦）。一旦罹患流感，抗流感病毒药物使用越早越好，最好是发病48小时之内用药。若病程超过48小时，一旦明确流感，也应积极用药。

对症治疗措施以退热和缓解不适为主。家长可以给孩子使用退热药和一些缓解咳嗽、鼻塞等症状的药物。

阿奇霉素等抗菌药物对流感病毒感染无效。但如果孩子发生了流感病毒和细菌的混合感染，医生也会考虑联合使用抗流感病毒药物和抗菌药。

Q4

流感能进行药物预防吗？

奥司他韦、玛巴洛沙韦等是专门针对流感病毒的治疗药物，能够缩短临床症状的持续时间。家长需要注意，若孩子一发热就给孩子服用这些药物是不可行的，因为引起发热的呼吸道病原有多种，而这些药物只对流感病毒感染有效。

药物预防可以降低但不能消除患流感的风险，停药一段时间后，人体会重新恢复对流感的易感性。因此，通常不建议对儿童进行药物预防。

预防流感的最佳方式是接种疫苗。如果没有禁忌证，6月龄婴儿及以上的人群都可以接种流感疫苗。对于发生重症流感或流感并发症风险高，且存在流感疫苗禁忌或未接种流感疫苗（或接种疫苗2周之内）的儿童，方可考虑进行药物预防。

作者：国家儿童医学中心北京儿童医院急诊内科副主任医师 赵光远

国家健康科普专家库成员、国家儿童医学中心北京儿童医院重症医学科主任 王荃

策划：郑颖璠 王宁

编辑：穆薪宇