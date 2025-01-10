推进肿瘤防治优质科普 传递健康“好声音”

肿瘤是危害公众生命健康的重要因素之一。为助力提升公众健康素养，促进癌症防控工作有序推进，由人民好医生客户端发起的“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”持续开展。1月7日，行业专家齐聚北京，对这一行动进行总结。数十位医务工作者轮番登台，以视频、相声、情景剧等形式，普及肿瘤防治知识，传递健康“好声音”。

“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”总结现场。

“近年来，我们高兴地看到，国家层面大力支持、鼓励医疗卫生人员进行科普创作，并规划了进一步壮大健康教育人才队伍的蓝图。这极大地提升了医疗卫生机构和医疗卫生人员在健康教育领域的专业性、主动性和创造性。当然，我们也需要认识到开展健康科普工作‘非一日之功’，未来需要多措并举，持续加大科普力度，努力构建全社会共同参与、共同关注的肿瘤防治体系，为增进百姓健康福祉、共建共享健康中国奠定良好基础。”中国工程院院士、山东省肿瘤医院院长于金明通过视频发表寄语。

“当前，我国慢病防控的形势依然严峻，仅依靠临床治疗远远不够，必须关口前移，预防为主。”中国疾控中心慢病中心主任吴静认为，科普是传播健康知识、提高健康素养的重要手段，但不仅仅是向老百姓输出科学知识，更是要通过双向互动共同提高。随着自媒体和AI新技术的不断发展，在获取信息越来越便捷的同时，要想快速甄别知识、去伪存真也越来越难。还要有组织的引导更多懂专业、会传播的医学人才参与到主流媒体健康科普中来，鼓励更多优质科普内容能够被生产出来，并发出更强音。

肿瘤患者除了要承受罹患癌症以后带来的躯体痛苦，往往还要承受比身体痛苦更加沉重的心理压力和负担。因此，针对肿瘤患者的干预，应该是身心同治。“人文是医学的另一只翅膀，有医术更需要有人文。”北京大学医学人文学院讲师、北京大学医学部叙事医学研究中心研究员李远达说，医学科普任重道远，大部分肿瘤患者及其家属是医学外行人，因此，科普作品要尽量叙事化、通俗易懂，为此，叙事医学作为能够让医学人文落地的工具应运而生。推动叙事医学在临床工作中的全方位运用，对进一步提升人民群众看病就医获得感具有重要意义。

嘉宾在“科普大家谈”环节分享观点。

加强医学知识普及是提升公众健康素养的关键举措，也是医务工作者的一项重要工作。在“科普大家谈”环节，北京大学首钢医院顾晋、河南省肿瘤医院陈小兵、山东省肿瘤医院王哲海、浙江省肿瘤医院朱骥、北京大学首钢医院李明围绕“医生如何做好科普”展开对话。

打造权威、科学、专业、优质的健康科普知识，促进公民健康素养提升，需要更多行业专家加入其中。现场，“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”医生入驻人民好医生客户端仪式举行。“2025人民好医生肿瘤防治科普行动”同步启动。

据了解，“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”由人民好医生客户端发起、齐鲁制药公益支持，于2024年4月启动，截至同年12月底，共有438家医院参与，615位作者在人民好医生客户端注册参与，科普作品关注和点赞数累计1280万。总结现场共有20个科普作品进行展示。

（附现场科普节目单）