2024年全国居民健康素养水平达到31.87%

新华社北京1月10日电（记者李恒）记者10日从国家卫生健康委了解到，2024年我国居民健康素养水平达到31.87%，比2023年提高2.17个百分点。

健康素养是健康的重要决定因素。健康教育与健康促进是提高健康素养水平的重要策略和有效途径。

监测结果显示，2024年全国城市居民健康素养水平为34.74%，农村居民为29.11%，较2023年分别增长1.49个和2.88个百分点，城乡差距进一步缩小。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为34.98%、31.48%和27.27%，较2023年分别增长1.68、2.63和2.83个百分点，东部地区和中、西部地区之间的差距缩小。

此外，城乡居民基本知识和理念素养水平为44.46%，健康生活方式与行为素养水平为34.45%，基本技能素养水平为28.67%，较2023年分别提升2.46、2.24、1.91个百分点。

根据监测结果，6类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养61.29%、科学健康观素养56.27%、健康信息素养44.03%、慢性病防治素养32.77%、基本医疗素养30.16%和传染病防治素养29.26%。

本次监测覆盖31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15岁至69岁常住人口，共得到有效调查问卷71828份。