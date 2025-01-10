昨日，国新办举行新闻发布会，介绍深化养老服务改革发展有关举措。民政部副部长唐承沛在会上表示，按照《关于深化养老服务改革发展的意见》部署，养老服务网络到2029年基本建成，到2035年更加健全，通过持续推进建设，把养老服务网扎得更密更牢，稳稳兜住老年人的养老服务需求。

唐承沛表示，健全覆盖城乡的县乡村三级养老服务网络，是加快建设适合我国国情的养老服务体系的关键改革举措，符合县(区)作为国家治理基本单元的定位要求，符合养老服务重在基层的规律特点，有利于推动城乡养老服务均等化，加强县域养老服务资源统筹，促进服务资源向基层下沉，与常住老年人口相匹配，让绝大多数老年人都能在熟悉的环境中安养晚年。

唐承沛强调，加快健全覆盖城乡的养老服务网络，总的要求是在县(区)范围内，建设以县级平台为龙头，乡镇(街道)区域养老服务中心为枢纽，村(社区)服务设施站点为节点，构建上下贯通、有效衔接、合理分工的三级服务网络，实现县(区)范围内养老服务资源科学配置、有序流动和广泛覆盖，使各级养老服务设施连点成线、聚线成网、可感可及，让老年人能够就近就便享受到有质量的养老服务。

针对银发经济发展，国家发改委社会发展司司长刘明介绍，当前银发经济成为社会广泛关注的热点之一。去年年初，国务院对发展银发经济增进老年人福祉作出专门部署，这次养老服务改革发展的意见进一步深化。一年以来，在各方协同推动下，发展培育银发经济，主要有四个方面进展：

一是聚焦老年人急难愁盼，着力开展居家社区养老服务和医养结合能力提升行动，做好老年人社区助餐等老年人急需的民生实事。二是锚定老年友好潜力产业，强化老年用品创新，扩大为老服务供给，推动科技赋能，着力满足老年人多层次、多样化需求。三是培育壮大市场规模，培育各类经营主体，树立标准品牌，拓展消费渠道，着力增加优质产品服务供给。四是优化发展环境，推进人才队伍建设，强化财政金融支持，规划建设养老设施，着力改善服务，让老年人住得舒服、住得安心。

刘明表示，从需求变化看，老年人群体规模不断上升释放大量老年产品和服务需求，随着消费意愿和消费能力升级，需求结构正在从生存型向发展型转变。特别是上世纪60年代以后出生的人，已经进入老年阶段，这部分人消费意愿和消费能力更强。

文/本报记者 熊颖琪 统筹/赵红信