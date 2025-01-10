看演唱会、旅游、候鸟式养老，这届老年人有点“潮”

临近春节，68岁的陈阿姨开始给40岁的女儿王女士“敲木鱼”了，“《我和春天有个约会》的门票，你能帮我买到吗？”《我和春天有个约会》是上海文化广播影视集团于每年春节前后推出的一档综艺演唱会，由上海电视台的各路主持人上台进行才艺表演以烘托新年氛围。

近年来，随着一批又一批50后、60后老人退休，“银发族”在文化、旅游领域的消费能力不断刷新公众的认知。据中国老龄科学研究中心测算，目前我国银发经济规模在7万亿元左右，占GDP比重约6%。预计到2035年，银发经济规模有望达30万亿元，潜力巨大。

记者注意到，近年来老年学堂、老年游学、老年电竞、老年摇滚、非遗传承等新产业，在老年消费群体中颇受欢迎。这一届老年人，愿意为文化买单。而银发经济的蓬勃发展，也给促进年轻人就业提供了新的思路。

演唱会门票成“硬通货”

一张演唱会门票，如今成了当下年轻人尽孝的“硬通货”。2024年以来，随着一众歌手重新开启现场巡演，“帮爸妈抢演唱会门票”成了不少年轻人肩负的“重任”。

“我跟一个一起退休的朋友去过一次演唱会，很震撼、很开心，只要能抢到票，我都愿意去看一看。”陈阿姨让女儿抢过凤凰传奇上海演唱会、张学友上海演唱会的票，但实际上最后只抢到了张学友演唱会的票，价格约2900元一张，“我的一个朋友抢到了900元的票，但他入场后发现那个位置不行，在靠近舞台最左边的最后一排，只能从缝里看”。

她告诉记者，自己给女儿设定的“抢票原则”是“只要能抢到就行，可以加价”。比如，凤凰传奇的演唱会门票，她就让女儿预约了588元、1280元两档门票的抢票，分别要加价900元和1100元。

陈阿姨现在下载了大麦App、摩天轮App等多个文艺演出类的售票平台，闲暇时就会在App上搜索位于上海的各种文艺演出。有时，她也能接受江苏、浙江两个省的文艺演出，“几个老朋友一起去，还能顺便玩一圈”。

由量子之歌与灼识咨询联合发布的《2023年中国中老年服务市场白皮书》把银发经济称作是“耀眼的黄金赛道”，白皮书对5710名中老年消费者进行了调查，结果显示，包括运动健身、兴趣爱好培训、旅游在内的“精神类消费”是超半数中老年群体喜欢的消费方式。值得注意的是，仅有18.1%中老年人认为“精神消费费用高”是一个痛点，这反映出中老年群体在精神娱乐领域拥有巨大的消费潜力和广阔的市场空间。

上海一家琴行的老板许文涛告诉记者，琴行2024年以来收了不少老年学生，“以前是给孩子培训，过去的一年收了七八个老年学员，有学萨克斯的，还有学琵琶、笛子的。”许文涛说，最受老年人欢迎的是萨克斯课程，可以锻炼肺活量，收费约为45分钟280元。

组团旅游是这届老年人的“必修课”

除了看演唱会、学萨克斯，这届老年人还酷爱旅游。陈阿姨每年要通过上海的电视购物频道东方CJ购买旅游服务至少两次，2024年她去了新疆、江西庐山和埃及。每次都是和66岁的妹妹一同出行，外加几个早前通过旅游认识的“老年驴友”。

“我们出游价格都比较便宜，一定是错峰的，与法定节假日错开，很划算。”陈阿姨说。

实际上，除了外出旅游，上海阿姨还喜欢在上海各个网红打卡点打卡、游玩。秋天，上海市长宁区的黄金城道又出现了地面铺满金色梧桐树叶的景象，这里每年都会成为上海阿姨们的网红打卡点。有网友在社交平台上评论称，上海的特产其实是上海阿姨。

2024年圣诞节前夕的12月22日，孙阿姨与老同学们相约在上海静安昆仑大酒店聚餐，聚餐结束后到颇具老上海风情的安福路逛街、拍照打卡。老人们画着洋气的妆容，穿着长款呢子大衣，脚蹬长筒靴子，在上海的各个网红打卡点留下身影。有时是在网红餐厅品尝西餐，有时在咖啡馆迎着阳光小憩。

根据《中国国内旅游发展年度报告（2022-2023）》，2021年45岁以上的中老年旅游者合计出游11.94亿人次，占据了国内旅游客源市场的36.81%。老龄旅游不仅能进一步激活旅游市场的消费潜能，还能为老年人提供更丰富的晚年生活，具有巨大的市场潜力。

中青报·中青网记者注意到，演唱会、旅游都还只是这届老人精神文化消费的一部分。更多的老人，会用“候鸟式养老”模式来填满自己晚年的精神生活。

家住上海浦东陆家嘴地区的芳芳阿姨，一年中只有4月、5月、9月、10月大约4个月时间在家居住。她和爱人每年1月、2月、3月会去澳大利亚与儿子儿媳一起过春节，因为那时澳大利亚气候宜人；6月、7月、8月的上海气候闷热潮湿，夫妻俩这时会到江西宜春生活一阵子，那里离上海不远，主打富硒养生；到了11月、12月，天气冷了，老两口又“移师”到海南海口，那里天气暖、消费低，房租比三亚便宜。

“候鸟式养老”或成未来银发经济爆点

2024年1月国务院办公厅印发的1号文件就是《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家层面出台的首个支持银发经济发展的专门文件。据悉，我国目前有近3亿“银发族”，我国将在2030年前后进入65岁及以上老年人口占比超20%的超级老龄化社会。

今时的“银发族”不同以往。第七次全国人口普查数据结果显示，我国60岁及以上人口中，拥有高中及以上文化程度的人口比重为13.9%，比10年前提高了4.98个百分点。中老年人对互联网的接受度大幅提升。有数据显示，60岁及以上银发网民网络购物参与率为69.8%，老年人群体的互联网渗透率今非昔比。

2024年年初，国家发改委相关负责人在回答记者有关银发经济的问题时指出，现阶段我国相关产业主要集中在餐饮、护理、保健等基础养老服务方面，而老年人多元化、差异化、个性化的需求旺盛，尚未得到有效满足。

上海交通大学安泰经济与管理学院教授、养老行业研究团队负责人兼首席专家罗守贵多年前就把研究的关注点放在“候鸟式养老”上。“前几年我去广西北海调研，遇到一位来自吉林的老人，他退休后每年从10月到来年2月左右，都想办法在南方过冬避寒，春节也在租的房子里过。”罗守贵受到启发，此后每年，他寒假在华南、西南地区调研，暑期在东北、华北地区调研，跑了30多座城市，“所到之处，只见‘候鸟老人’云集，银发旅游兴旺”。他说，老人的这种“候鸟式生活”短则几周，多则好几个月。

他说，我国幅员辽阔，南北横跨温带、亚热带和热带。即使不计遥远的南海诸岛，从黑龙江漠河到海南三亚的直线距离也超过4000公里。这样的自然环境和条件，使得我国既是“候鸟式养老”的资源大国，又是“候鸟式养老”的需求大国。

中国老年人的精神消费，完全有条件留在国内。为此，他带领团队在全国范围内选取了55座冬季养老城市和75座夏季养老城市，每年对这些城市的养老指数通过各项指标进行排名。

“这种模式要可持续的话，还需要更多的科学支撑。”罗守贵说，与一般的旅游不同，“候鸟式养老”因老人住宿时长不同、身体状况不同、经济条件不同、对栖息地的景观和人文偏好不同，因此需要对潜在的栖息地进行系统评估，并提出改进建议。

罗守贵认为，对相关城市来说，“候鸟式养老”是发展银发经济的难得机遇，理应做好前瞻性规划，提供层次丰富的度假产品。同时，还要积极应对城市管理的新情况、新问题，如“脉冲式人口”进来后带来的医疗、治安压力，人流退潮后闲置设施的盘活等问题做进一步梳理和研究。