养老金融要重视场景建设

如何加快建设适合我国国情的养老服务体系，让全体老年人安享幸福晚年？中共中央、国务院近日发布的《关于深化养老服务改革发展的意见》提出，加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络，贯通协调居家社区机构三类养老服务形态，构建养老服务事业产业发展三方协同机制，强化有力有效的养老服务要素保障。其中明确，要完善财政支持相关政策，大力发展养老金融。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，积极发展养老金融。所谓养老金融，是综合运用信贷、保险、债券、股权、理财等金融工具，满足社会成员的多样化养老需求，服务银发经济发展的一系列金融活动总和，包括养老金管理、银发经济融资与风险管理、养老金融产品和服务及老年群体金融权益保障等。

发展养老金融要重视场景建设，场景背后蕴含着需求，更好地满足需求是各类养老金融服务的出发点与落脚点。相较于互联网高频场景，金融服务属于低频场景，低频场景想要更好地触达用户，就要借助多维度服务优势，拓展更多的泛金融场景、生活场景，通过这些场景，更加全面、细致地了解用户需求，进而提升服务水平，形成正向反馈与良性循环。

提高线下服务场景的适老化水平。增强养老金融服务质效，要重塑服务思维，从“我给你什么你用什么”变为“你需要什么我给你什么”。目前，相较于线上服务渠道，老年群体仍倾向于使用线下服务渠道，金融机构要进一步夯实服务基础。一方面，科学合理布局线下网点，增加老年居民密集社区的网点配置；另一方面，加强线下网点的适老化改造，为老年群体配置放大镜等辅助设备，与此同时，引导、帮助、教会老年群体使用线上自助设备，提升老年群体在网点非营业时间的金融服务获得感与满意度。

加大对重点场景的金融支持力度。在未来的多种养老模式中，居家养老可能是主流。此类场景涉及多项服务内容，如餐饮服务、基本照护、医疗保健、监护设备制造、养老社区建设、老年教育娱乐等。为此，金融机构可从银发经济的经营主体、产业集群入手，创新融资服务模式，加大对老年用品服务供给、养老基础设施建设、智能助老设备设计研发等领域的信贷支持。此外，在风险可控的前提下，金融机构还可进一步探索银发经济全产业链融资支持模式，推动产业链上下游服务主体开展综合化、数智化创新，进而引导其提升养老服务质量。

当前，养老场景建设仍处于初期阶段，需要政银企多方协同，持续创新探索。接下来，金融机构可围绕养老服务的资金流、信息流、客户群、产业链等要素，积极支持各级政府的社会保障、养老服务、健康支撑体系建设，以场景化思维整合资源，助力打造更加全面的养老金融服务生态。