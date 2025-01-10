本报北京1月9日讯（记者刘慧）近日，国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》。在国家粮食和物资储备局9日举行的新闻通气会上，该局新闻发言人王宏介绍，我国将力争用10余年时间，提升居民全谷物消费占比，推动粮食节约减损，促进居民营养健康消费，在更高层次、更高水平上保障国家粮食安全。

王宏介绍，随着人民生活水平不断提高，消费者从“吃得饱”逐步向“吃得好”“吃得营养健康”转变。粮食安全不仅要注重数量安全，还要考虑营养安全等多维度目标。

国家粮食和物资储备局科学研究院首席科学家谭斌介绍，全谷物不仅富含维生素B1、B2、叶酸、烟酸等B族维生素以及钙、铁、锌等矿物元素等微量营养成分，还富含膳食纤维，有助于降低慢性病患病风险。研究表明，坚持每天摄入50g全谷物可使2型糖尿病的患病风险降低25%、心血管疾病死亡率降低20%、癌症死亡率降低12%、全因死亡率降低15%。

《行动计划》提出，实施全谷物宣传引导行动、全谷物标准引领行动、全谷物科技创新行动、全谷物产业提升行动四个重点行动，力争到2035年，人民群众对全谷物认知水平明显提高，全谷物在居民膳食消费中的比重明显增加，全谷物消费水平基本与我国经济社会发展水平相匹配；适应居民营养健康需要的优质全谷物产品更加丰富，全谷物食品供给和消费实现动态平衡，形成链条完整、结构合理、供需适配、持续升级的全谷物产业发展格局。

推动我国全谷物产业发展是一个长期的系统工程。王宏表示，各相关部门将依职责推动全谷物行动计划实施，健全完善全谷物行动计划推进工作会商机制，加强对本行业本领域落实情况的协调指导，在宣传引导、科技创新、质量管理等方面，加大对全谷物生产、加工、消费等环节的支持力度，深化全谷物产业国际交流合作，加强政策支持，汇集各方力量，共同推动全谷物产业高质量发展。

谭斌介绍，要加大政策扶持力度，比如科普宣教、科技创新及产业引导资金支持、鼓励地方出台全谷物消费支持政策等，实现全谷物产业链各环节以及农食医养融合协同发展，努力达到“全谷物 好营养 更健康”的目标。