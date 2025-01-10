逐浪AI大潮，“中国智造”闪亮美国消费电子展

宇树科技的机器狗为你翻跟头比爱心、TCL的机器人眨着大眼睛陪你聊天、京东方带你体验智能汽车时代的驾驶快乐、海信更是带来了人工智能（AI）时代的美好生活全场景……

为数众多的中国企业大量运用人工智能技术来提升“中国智造”的科技含量，成为2025年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）的亮丽风景线。7日开幕的CES是科技领域的开年重头戏，也被看作国际消费电子领域的“风向标”，人工智能技术的广泛应用是本届展会的最热话题。

海信国际营销副总裁刘斌指出，随着人工智能时代来临，国际消费电子领域的很多产品已经开始应用人工智能技术，不但促进了产品的升级，也给用户带来全新体验。

他告诉新华社记者，中国企业正积极拥抱人工智能时代，“人工智能技术的研发和应用更是海信研发的重中之重，海信注重通过人工智能技术的应用给用户带来实际的价值，提升产品的功能和应用体验”。

海信在本届展会上展示该公司的AI技术在智慧生活、智慧能源、汽车电子等产业的场景落地和创新应用。依托多年产业布局和技术积累，海信将AI技术融入日常，让未来生活触手可及。例如，该公司展示了一种RGB光色同控画质芯片的强大功能，更优秀的AI计算画质能力为更复杂的高精度控色提供了基础。对于听障人士，海信智能系统可以生成准确及时的多语言字幕；对于视障人士，也可以实时解析视频内容并播报，从而让AI技术更有温度。

作为本届展会展位面积最大的中国品牌，TCL参展面积超过2300平方米，展示前沿显示、AI应用、全品类智能物联生态等技术、产品及解决方案。

TCL现场展示了一款分体式AI陪伴机器人TCL Ai Me，它可爱的造型吸引了大批参观者。据介绍，这款产品不仅能实现与人的多模态自然交互，还能提供情感陪伴、智能控制家电等功能。

TCL董事长李东生表示：“AI的真正价值在于应用。TCL聚焦关键方向构建AI核心能力，解决实际业务需求。中国企业要通过‘创新破万卷’，推动技术突破，实现超越和领先，避免低层次竞争。”

京东方携60余款创新技术产品及多元物联网场景技术解决方案参加此次展会，并首次面向海外发布针对智能汽车时代应用场景的“HERO”计划。京东方凭借车载拼接滑卷柔性显示获评本届CES创新奖。

众多中国初创企业和中小企业也积极投身人工智能发展的浪潮，努力以新技术提升产品的国际市场竞争力。来自上海的星纪魅族在展会上展示了自己在AI及增强现实融合领域的进展，推出的新款AI智能眼镜可以实现多语种实时对话翻译和语音转写，令许多参观者赞叹不已。

星纪魅族智能眼镜事业部总裁卢勇对记者表示，智能眼镜的细分领域竞争激烈，产品体验是制胜关键，希望通过AI的多样化场景功能提高产品“出海”过程中的竞争力，更轻、更快、更智能的新款产品也的确为星纪魅族在展会上吸引了许多意向合作者。

展会主办方、美国消费者技术协会首席执行官加里·夏皮罗指出，AI是本届展会无处不在的核心议题，也是驱动行业变革的核心要素。夏皮罗在展会开幕前接受新华社记者专访时介绍说，多家参展中国企业荣获2025年度CES创新奖。他对中国企业的创新能力表示赞赏。

（新华社美国拉斯维加斯1月8日电 记者高山、谭晶晶、黄恒）