“两新”政策加力扩围（锐财经）

1月8日，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（以下简称通知）。在当日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委、财政部等部门有关负责人围绕“两新”政策落地成效和今年最新部署等热点话题答记者问。

促消费扩投资效果明显

2024年“两新”政策实施效果如何？国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，2024年“两新”工作在4个方面效果明显。

激发消费活力——2024年全国汽车报废和置换更新超过650万辆；新能源乘用车国内市场渗透率从6月份开始连续7个月超过50%，全年国内零售量达1100万辆。加力支持“两新”政策于2024年7月底推出之后，8月份全国家用电器和音像器材类销售额由降转增、同比增长3.4%，此后连续保持高速增长态势，9月、10月、11月分别同比增长20.5%、39.2%和22.2%。

拉动投资增长——2024年，超长期特别国债资金支持的4600多个设备更新项目中，工业、用能、能源电力、交通运输等设备更新量超200万台（套）。初步估算，在“两新”政策综合带动下，全国重点领域设备更新总量可达2000万台（套）以上。

促进产业升级——2024年11月，装备制造业增加值同比增长7.6%，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%；船舶及相关装置制造、智能消费设备制造、锂离子电池制造等装备行业增加值分别同比增长20.1%、10.7%和8.8%。

支撑绿色转型——“两新”标准提升行动已发布能耗、污染物排放等重要标准168项，2024年全国新增智能化社区废旧物资回收设施超1.1万个，1级能效家电销售额占比达90%。据实物工作量和节能降碳效果测算，2024年“两新”政策落地形成的节能量约2800万吨标准煤，减少二氧化碳排放约7300万吨。

换车换手机换家电有补贴

赵辰昕介绍，2025年加力扩围实施“两新”政策总体考虑是增加资金规模，扩大支持范围，优化实施机制，放大撬动效应。

在加力推进设备更新方面，增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模。对符合有关条件经营主体设备更新相关的银行贷款本金，在中央财政贴息1.5个百分点基础上，国家发展改革委安排超长期特别国债资金进行额外贴息，进一步降低经营主体设备更新融资成本。

在扩围支持消费品以旧换新方面，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），按产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。对个人消费者交售用于报废的老旧电动自行车并换购新车的，给予以旧换新补贴。享受以旧换新补贴的家电产品由去年的8类增至12类，单件最高可享受销售价格20%的补贴。每位消费者购买空调产品最多补贴1件增至3件。

财政部经济建设司司长符金陵介绍，近日中央财政已预下达2025年消费品以旧换新资金810亿元，支持各地做好政策持续实施的衔接工作。同时，对资金需求量大、社会关注度高的部分领域，进一步扩大实施范围、提高补助标准。

推动扩围政策落地见效

如何让相关扩围政策尽快落地见效？商务部市场运行和消费促进司司长李刚介绍，商务部将会同有关部门尽快出台汽车、家电、家装厨卫、电动自行车、手机等数码产品5个领域的实施细则，明确具体补贴标准、操作流程。

在实施手机等数码产品购新补贴方面，李刚介绍，将合理优化补贴申请流程，在确保资金安全的前提下，尽可能减少消费者操作环节；丰富支付渠道，更好满足消费者多样化、便利化的支付需求；支持符合条件的不同品牌、不同型号产品参加补贴。

通知要求，推进汽车、家电、家装等大宗耐用消费品质量和安全标准升级，加快制定智能家居、数码产品等领域能效或水效标准，2025年底前完成“两新”领域标准提升行动方案明确的全部294项重点国家标准制定修订任务。市场监管总局标准技术管理司司长刘洪生表示，市场监管总局将会同有关部门加快2025年重要国家标准研制，在保证质量的前提下，成熟一项发布一项。

赵辰昕介绍，在“两新”组织实施过程中，将优化政策参与门槛，一视同仁支持各类经营主体参与“两新”活动，提高资金清算效率，降低企业垫资压力；同时，优化补贴申领流程，尽可能减少消费者信息多头重复填报等问题，确保真金白银的优惠更便捷地直达每位消费者。