本报北京1月9日电 （记者李婕）国家统计局9日发布数据显示，2024年12月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.1%，消费市场运行总体平稳。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，2024年12月，扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

从环比看，CPI持平，上月为下降0.6%。其中，食品价格下降0.6%，降幅比上月收窄2.1个百分点，影响CPI环比下降约0.12个百分点。食品中，由于天气条件较好，利于农产品生产储运，鲜菜、鲜果价格分别下降2.4%和1.0%，合计影响CPI环比下降约0.07个百分点；受前期压栏惜售、二次育肥等因素影响，猪肉供应充足，价格下降2.1%，降幅比上月收窄1.3个百分点，影响CPI环比下降约0.03个百分点。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.1%，影响CPI环比上涨约0.12个百分点。非食品中，临近元旦假期出行、娱乐和家庭服务需求增加，飞机票价格由上月下降8.6%转为上涨4.6%，家政服务、电影及演出票价格分别上涨0.9%和0.7%；部分品牌新款上市，通信工具价格上涨3.0%。

从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格由上月上涨1.0%转为下降0.5%，影响CPI同比下降约0.09个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别上涨12.5%和0.5%，涨幅均有回落；鲜果、牛肉、羊肉、食用油和粮食价格降幅在1.3%—13.8%之间。非食品价格由上月持平转为上涨0.2%，影响CPI同比上涨约0.14个百分点。非食品中，能源价格下降1.7%，降幅比上月收窄2.1个百分点；扣除能源的工业消费品价格继续持平，其中金饰品价格上涨27.2%，燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降4.7%和6.0%；服务价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

2024年12月，受部分行业进入传统生产淡季、国际大宗商品价格波动传导等因素影响，全国PPI（工业生产者出厂价格指数）环比下降0.1%，同比下降2.3%，同比降幅比上月收窄0.2个百分点。

从环比看，PPI由上月上涨0.1%转为下降0.1%。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为持平；生活资料价格由持平转为下降0.1%。电厂存煤较为充足，煤炭新增需求有限，煤炭开采和洗选业价格下降1.9%。房地产、基建项目淡季陆续停工，钢材需求有所回落，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.6%。

从同比看，PPI下降2.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，生产资料价格下降2.6%，降幅比上月收窄0.3个百分点；生活资料价格下降1.4%，降幅与上月相同。