构建特色康养体系 首届科学康养大会召开

1月6-8日，由中国医药新闻信息协会联合中国健康管理协会、中国抗衰老促进会、中国民族医药协会主办的首届科学康养大会在广西壮族自治区贺州市召开。

康养事业是关乎亿万百姓福祉的民生事业，推动康养事业和康养产业高质量发展、构建中国特色康养体系，才能满足人民群众多样化、高品质消费需求，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

随着我国老龄化的趋势不断加快，为应对老龄化社会的到来，科学康养非常重要。此次大会以“强化科学理念、促进全民康养”为主题，国内知名专家学者围绕生命全过程的养护、心理全过程的呵护以及生活全过程的保护三大核心议题，展开思想的碰撞与智慧的交融，共同探讨科学康养的广阔天地。

中国工业经济联合会党委书记熊梦在致辞中提出，要充分认识到人口老龄化所蕴含的巨大机遇，特别是在产业领域所展现出的广阔发展前景。围绕从产业端应当如何抓住“银发经济”所带来的机遇，熊梦建议，首先是要丰富银发经济产品与服务供给，充分调研和了解老年人的多元化需求，积极延伸银发经济产业链，不断促进老年产业与医疗健康、文化旅游、金融等产业融合发展，推动医疗康养、老年文旅、养老金融等“养老＋”新型模式落地；其次要重视新兴技术在银发产业的深度融合应用，要聚焦银发群体的“难点”“痛点”，不断提升数字化健康管理、远程智慧医养等在老年服务领域的应用水平，持续提升银发产品与服务科技化、智能化水平。

大会主要组织者和主办方之一，中国医药新闻信息协会会长张冀湘在致辞中感谢社会各界对此次大会的大力支持，他指出，科学康养任重道远，前景广阔，而又充满挑战，需要政府、社会组织、企业、医疗机构、科研单位和社会各界加强合作，群策群力，共同承担起时代赋予我们的责任。为此，中国医药新闻信息协会将继续发挥好桥梁纽带作用，积极开展面向社会的科普宣传与教育工作，普及科学康养知识，传播健康生活方式；搭建信息交流平台，通过开展各种形式的活动，促进政府、企业、媒体以及专家学者之间的沟通与协作；推动政策法规建设，通过调研和收集信息数据，向政府部门提供政策建议，促进康养产业的规范化标准化发展等，为科学康养事业的发展贡献力量。

在此次大会的主题演讲及分论坛环节，中国科学院院士陈润生、中国工程院院士张运、中国工程院院士蒋建东、国医大师占堆、国医大师林天东等来自国内科技、医药学、健康管理等领域的专家学者们，围绕科学康养的政策、科技、教育、产业发展等各个方面话题作了精彩分享和深入讨论。

主办方有关负责人表示，希望通过此次大会的举办，展示康养产业发展的最新技术、产品和服务，并期待能够形成科学康养的理论共识与实践指南，推动科学康养理念的普及与实践深化，促进我国康养事业与产业的创新发展，为推动健康中国建设与银发经济发展贡献力量。