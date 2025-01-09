近视防控从娃娃抓起 这些要点要牢记

眼睛是人体重要的器官之一，是感受外界美好的心灵之窗。同时，眼睛也连接着全身，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。那么，如何能够让我们拥有一双明亮的双眼，享受更美好的生活呢？乐山市人民医院眼科主任、主任医师陈彬，自贡市第一人民医院眼科主任医师李爽乐在做客《全民爱眼共筑“睛”彩》系列科普直播时给出了自己的建议。

飞秒手术后用眼要有节制

“飞秒激光近视手术之后确实有一段时间会出现眼睛干涩的症状，一般持续的时间不会太长，大多数的人在一个月到三个月的时间，就会缓解。”李爽乐介绍，手术是在角膜上做的，角膜有很多的神经和细胞。这个手术对神经有一定的影响，但是影响非常细微，在一定的时间以后就会逐渐地恢复。另外，手术对角膜曲率也有一定的改变，所以，需要一个适应的过程。眼睛干涩、畏光的症状一般要一到三个月左右才能完全缓解。

李爽乐建议，手术之后，一般需要滴用人工泪液大概一个月左右的时间。医生会根据个体的情况来增加药物使用的时间或者是种类。在短期之内，用眼方面要有一定的节制，比如每天对着屏幕、电子产品使用的时间要进行控制，使用一个小时左右就休息一会儿。

近视治疗未来可期

除了手术治疗，近视治疗和防控还有一些其他方法。陈彬介绍，药物方面：0.01%阿托品在儿童近视防控中的已经开始应用。框架眼镜方面也有各种类型的离焦眼镜，可以有效控制青少年儿童近视。等成年以后，18岁到50岁这个年龄段，可以手术矫正。

未来，手术可以实现一些更加精准、更加个性化的手术方案的选择，让近视患者不但拥有0.8、1.0、1.2的视力，还能拥有非常优质的视觉质量，包括双眼的视觉平衡，昼夜的视觉平衡，以及远近的视觉平衡等。

预防近视写作业时记得开顶灯

“说到预防青少年近视，首先要从正确的用眼习惯说起，正确用眼三个一，一拳、一尺、一寸。”李爽乐介绍，就是眼睛离书本一尺，胸离课桌一拳，手离笔尖一寸。在日常读写当中，一定要坚持这三个一，而且，不管是在学校还是在家里，都要做到这三点。还有一个20-20-20的原则。就是用眼20分钟以后，看远处20英尺以外20秒。

另外，孩子在学习的时候，应尽量让台灯的光线从左前方照过来，因为我们书写都是用右手，灯光从左前方照过来就不会有遮挡，不会有阴影。头顶的大灯也要打开，让光线更均匀照在书本和作业本上。

此外，还要保持良好的生活习惯，保证户外运动和饮食均衡。小朋友营养要均衡，不要特别喜欢吃甜食或者很精细的一些食物。

儿童防近视需要全社会的关注

“儿童近视防控和防控的前移，不光医疗方面要关注，更重要的是要引起全社会的关注。”陈彬建议，比如学校、家庭都在呼吁给孩子的学习任务进行减负。与此同时，家庭成员，包括父母，祖父母要关注儿童的用眼习惯。

孩子要建立眼档案，定期复查和随访。不管有没有近视，或者处于近视早期、进展期，都要半年、三个月到医疗机构进行复查。电子产品的使用促进了近视的发生，因此，重视用眼卫生，养成良好的用眼习惯非常重要，值得整个社会关注。