让广大老年人都能有一个幸福美满的晚年

“家家都有老人，人人都会变老。”养老事业，不仅是老年人的事情，也是关系国家大局、每一个家庭、每一个人的事情。认真抓好《意见》的贯彻落实，积极稳妥推进改革，随着政府、社会、市场等多方力量的共同努力和持续投入，一个更加完善、高效、人性化的养老服务体系终将实现。这将进一步激发养老事业和养老产业发展活力，更好满足老年人多层次多样化养老服务需求，为广大老年人带来更加美好的晚年生活，让中国式现代化底色更温暖、更动人。

中共中央、国务院日前印发《关于深化养老服务改革发展的意见》（以下简称《意见》），这是首次以中共中央、国务院名义印发的养老服务工作指导意见，对养老服务发展进行了前瞻性、系统性、总体性部署。《意见》优化完善了居家、社区、机构三类养老服务形态的功能定位，推动三类服务形态贯通协调、相互衔接。

深化养老服务改革发展是实施积极应对人口老龄化国家战略的迫切要求，是保障和改善民生的重要任务，事关亿万百姓福祉，事关社会和谐稳定。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制”的重大任务。这是推进中国式现代化新征程上积极应对人口老龄化的关键战略部署，为新时代养老事业和养老产业高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。相关统计公报显示，截至2023年末，我国60周岁及以上老年人口近2.97亿人，占总人口21.1%，步入中度老龄社会。按人口发展规律推断，从现在到本世纪中叶将是我国人口老龄化的加速期和老龄社会的深化期。人口老龄化已成为今后较长一段时期我国的基本国情，是推进中国式现代化需要面对的重大课题。

对此，《意见》首次清晰回答了适合我国国情的养老服务体系是什么——分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系；首次提出加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络——县级综合养老服务管理平台发挥示范指导等作用，乡镇（街道）区域养老服务中心发挥枢纽作用，村（社区）养老服务设施站点发挥贴近老年人优势，整个县（区）范围养老设施连点成网，服务更加便捷可及；首次明确将养老机构划分为兜底保障型、普惠支持型、完全市场型，推动形成兜底有保障、刚需有服务、普惠有供给、市场有选择的服务格局。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化，而巨大人口规模的老龄化是中国式现代化的构成部分和显著特征。作为老年人口总数世界第一的发展中国家，面对人口老龄化基数加大、速度加快并将深度影响经济社会发展大局的紧迫现实，必须把握历史主动，紧扣中国式现代化进一步深化改革，以高度前瞻性的战略布局应对时代之变，回答现实之问，掌握未来之机。政府要发挥主导作用，强化对养老服务的规划引导、政策支持、组织保障、监督管理，扩大普惠性、基础性、兜底性养老服务供给。市场要发挥配置资源作用，充分激发市场活力，支持各类市场主体按市场化原则积极参与养老服务，完善社会化运营机制和扶持政策落实评价机制，推动养老服务产业规模化、集群化、品牌化发展。社会要发挥参与作用，强化社会互助共济功能，构建基层党组织领导，基层群众性自治组织统筹协调，社会组织、社会工作者、志愿者等力量参与的社会支持养老服务格局。

“家家都有老人，人人都会变老。”养老事业，不仅是老年人的事情，也是关系国家大局、每一个家庭、每一个人的事情。认真抓好《意见》的贯彻落实，积极稳妥推进改革，随着政府、社会、市场等多方力量的共同努力和持续投入，我们有理由相信，一个更加完善、高效、人性化的养老服务体系终将实现。这一体系的建成将进一步激发养老事业和养老产业发展活力，更好满足老年人多层次多样化养老服务需求，为广大老年人带来更加美好的晚年生活，让中国式现代化底色更温暖、更动人。