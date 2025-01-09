本报讯（中青报·中青网记者 杨宝光）为做好青少年心理健康工作，团江西省委与国家能源集团江西电力有限公司联合打造了“12355·国能心能源”关爱青少年心理健康公益项目（以下简称“项目”），创新关爱青少年心理健康模式。项目实施以来，已帮扶20余名困境青少年。

17岁的小梅（化名）就是被帮扶的青少年之一。2024年4月，江西（南昌）12355青少年服务台（以下简称“服务台”）接到小梅的求助电话。电话接通后，小梅带着哭腔向12355热线接线咨询师倾诉：“我妈妈去年离世了，今年父亲又生病了，家里又没有可以帮忙的亲戚，我真的不知道该怎么办了。”

“小梅，我能真切地感受到你此刻的无助与焦虑，你不是一个人在面对。”在轻声的安抚中，咨询师开始具体询问小梅反映的问题和相关细节。咨询师了解到小梅父亲的病情比较严重，家庭经济陷入困境，小梅最近半年处于抑郁状态，感到无措和迷茫。虽然她能够意识到自身心理状况不佳，但经济拮据和家庭的重担限制了小梅去医院检查。咨询师肯定了小梅对自身心理状况的觉察，帮助小梅寻找支持力量。

由于线上心理疏导无法解决小梅的实际困难，服务台将该个案转介给小梅所在地团委跟进核实情况，并制订帮扶计划，全面关注小梅在心理、经济、学业和生活等多方面的需求。服务台安排心理咨询师与小梅进行一对一结对，结对心理咨询师与小梅建立了信任关系，让小梅充分表达内心的悲痛、恐惧和迷茫。由于小梅正处于高三学习的关键期，咨询师鼓励小梅先心无旁骛地备战高考，引导小梅树立“虽然现在很困难，但这只是暂时的，可以通过社会上的很多支持力量一步步改变现状”的认知。

服务台还为小梅提供资金帮扶，打消她对生活费的担忧和顾虑，让她能够专注学业。心理咨询师定期与小梅交流，了解她的日常生活情况和心理状态，在她需要倾诉时给予陪伴和支持。

经过3个月的疏导和生活关怀，服务台帮助小梅逐步走出家庭变故的阴影，重新建立起对未来的信心和希望。

一直以来，团江西省委与国家能源集团在交流互鉴中不断拓展合作空间，此次联合打造的项目将惠及城乡困境儿童、留守儿童等群体，预计直接服务青少年5万余名。除开展困境青少年帮扶外，还涵盖青少年心理健康服务站点建设、科普宣教、心理咨询师队伍建设等内容，力求建立“预防教育+精准干预+多方协同”的服务模式，助力构建健康和谐的青少年成长环境，提升青少年心理健康水平。