个人养老金开户需自愿

随着个人养老金制度在全国实施，各家银行纷纷推出优惠政策，吸引客户开设个人养老金账户。但也有人反映，在突然收到账户开通成功的短信后，才得知自己竟然“被开户”了，而且线上无法销户，必须线下注销。

个人养老金是个人自愿参加、市场化运营、国家政策支持的补充养老保险制度，设立初衷是为民众提供更多养老选择。个人自愿在特定账户存一笔钱，每年不超过12000元；在享受延期征税优惠政策的同时，还可通过购买相关金融产品获取收益。对于银行而言，推广个人养老金账户也有助于增加客户黏性。

虽然开设个人养老金账户对客户和银行而言是“双赢”之举，但开户与否，不该由银行擅作主张。出于抢占市场份额、完成开户指标等原因，部分银行未经授权为储户开设养老金账户，或在办理其他业务时，通过默认勾选等方式诱导客户开设，这侵犯了客户知情权与自主选择权。

个人养老金制度的推广需要建立在透明、公正的基础上。近日印发的《关于全面实施个人养老金制度的通知》明确要求，金融机构要遵循自愿参加原则，依法依规开展个人养老金业务。对违规开展个人养老金业务的金融机构，金融监管部门要依法依规严肃处理。银行作为开户主入口，应尽到充分告知义务，尊重客户意愿。同时，还应提供便捷的销户服务，确保客户在不满意或者不需要养老金账户时，能够轻松关闭账户。

开户并非最终目的，养老金账户的实际使用率和客户体验才是关键。各家银行应注重提升服务质量，通过提供专业的理财咨询、个性化的养老规划服务等方式，帮助客户更好地理解和利用个人养老金账户。只有这样，个人养老金制度才能真正发挥其应有的作用。