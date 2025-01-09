全国约九成县设县办中医医疗机构

本报北京1月8日电 （记者杨彦帆）记者在8日召开的2025年全国中医药局长会议上获悉：我国进一步加快县级中医医院高质量发展，织密织牢基层中医药服务网络。已支持450个县级中医医院建设“两专科一中心”，约90%的县设置县办中医医疗机构，乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆基本实现全覆盖。

国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局局长余艳红在会上介绍，2024年，中医药各领域工作取得新成效。国家中医药管理局印发加快推进中医优势专科建设的意见，建设1158个国家中医优势专科，布局中医骨伤、肛肠、儿科、皮肤等优势专科集群。全面推进中医类国家医学中心、国家区域医疗中心中医项目、中医特色重点医院建设，依托西藏自治区藏医院建设国家中医医学中心（藏医），促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

中西医协同更加顺畅紧密。加快推进62家中西医协同“旗舰”医院、559个中西医协同“旗舰”科室建设，开展160个重大疑难疾病中西医临床协作项目建设，推广52个中西医结合诊疗方案。深入实施健康中国行动中医药健康促进专项活动，研究制定中医药健康促进行动。

持续实施中医药特色人才培养工程（岐黄工程），启动新一批岐黄学者、创新团队遴选，打造中医药传承教育智慧平台，新增建设基层名老中医药专家传承工作室896个、老药工传承工作室158个。

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 14 版）