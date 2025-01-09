流感进入流行期 现在打疫苗还来得及吗（服务窗）

目前，流感总体处于季节性流行期，且流感病毒阳性率呈现上升趋势。接种流感疫苗是预防流感最直接有效的手段。如何科学接种流感疫苗？哪类人群更需要接种？记者采访了中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师王一民。

“要把握好接种流感疫苗的时间。”王一民说，流感高发期一般在冬春季节，也就是11月到来年3月。考虑到疫苗接种到人体后，一般需要2周到4周时间才能产生保护作用，最好在流感季开始之前（每年9月到11月之间）接种流感疫苗。

现在已经进入流感高发期，打疫苗还来得及吗？王一民表示，如果错过了最佳接种时间，在流感季中及时接种也可以起到保护效果。疫苗接种后一段时间才能起作用，这期间要做好个人防护，比如科学佩戴口罩、保持手部卫生等。流感病毒具有高度变异性，每年流行的毒株可能有所不同，疫苗的保护力也会随着时间推移而逐渐减弱。因此，为了获得持续的保护，每年接种流感疫苗是非常必要的。

“关于流感疫苗的接种存在很多误区，比如一些人认为今年接种了疫苗但依然感冒了，因此认为疫苗无用，明年不再接种。”王一民认为，这种观点是错误的。一方面，出现感冒症状不一定是流感病毒导致，可能是支原体、鼻病毒等，流感疫苗对这类病原体不产生抵抗效果。另一方面，接种流感疫苗虽然可以显著降低感染流感的风险，但不能100%预防感染；即使感染，也能降低出现重症和并发症的可能性。

流感脆弱人群更应该及时接种疫苗。王一民说，“一老一小”、孕妇、慢病患者、易感职业人群属于流感脆弱人群。65岁以上的老年人，由于身体机能退化、免疫力下降，容易感染流感病毒；儿童身体处于发育阶段，免疫系统还不够完善，加之经常处于教室等人员密集场所，感染流感风险高；孕妇感染流感病毒后，重症流感风险很大，也会加重胎儿流产风险；慢阻肺病、支气管哮喘、心衰、糖尿病等慢病患者感染流感后，可能加重基础病，发展为重症；易感职业人群，如在医院、学校、托育机构工作的人员，接触流感病毒的可能性更高，更容易感染流感病毒，还可能造成聚集性发病。

哪些人不能接种流感疫苗？王一民说，对于疫苗成分有过敏者，或曾经在接种疫苗后出现严重过敏者，不推荐接种流感疫苗。如果正在发热或者慢性疾病近期加重，建议把病情控制稳定后再接种。在接种疫苗前，最好经过接种点的医生评估。

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 14 版）