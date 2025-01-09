得了甲流，如何用药（服务窗）

治疗甲流的药物种类不少，不同药物的药效及使用方法有什么区别？记者采访了相关专家。

湖北省武汉市中心医院呼吸与危重症医学科主任医师倪吉祥介绍，用于流感的抗病毒药物主要有玛巴洛沙韦（速福达）、奥司他韦、阿比多尔、扎那米韦和帕拉米韦等。“不管是什么药物，患者在48小时内服用效果最好。即使感染甲流超过48小时，重症或高风险患者仍可考虑使用这些药物。”倪吉祥说，确诊甲流无需恐慌，普通患者经过治疗和用药，一般5至7天就能康复。

“如果出现肌肉酸痛、发烧、无力、咳嗽等症状，可以选择去医院或者药店购买抗原检测，确认是否感染甲流。”倪吉祥建议，确诊后使用相关药物预防或治疗，要在医生、药师指导下，最好不自行服用。

如果儿童出现感染症状，是否需要立即用药或就医？倪吉祥表示，如果儿童刚感染甲流并且症状较轻，可以先居家观察并对症处理，保持水分补充和休息；如果体温升至38.5摄氏度以上，可口服退热药和感冒药；如果出现持续高热、呼吸急促、剧烈咳嗽或精神状态不佳等症状，应及时就医。

对于甲流患者选择较多的玛巴洛沙韦和奥司他韦，湖北省武汉市肺科医院副院长杜荣辉介绍，这两种药物的作用机制是不一样的。“玛巴洛沙韦主要是抑制流感病毒的复制，让患者体内不再进病毒；奥司他韦则是抑制病毒从被感染的细胞中释放，减少病毒扩散。”杜荣辉说。

杜荣辉介绍，玛巴洛沙韦单次给药后消除半衰期大约需79个小时；奥司他韦血药浓度下降，半衰期一般为6—10个小时。“所以，患者如果使用玛巴洛沙韦，只需要吃1次药；如果使用奥司他韦，则需要每天服用2次、连吃5天。”杜荣辉介绍，对于一些使用奥司他韦的患者，当药效减少后出现反复高烧的情况，不能再继续吃奥司他韦。这时则可以对症治疗，选择吃一些解热镇痛的退烧药。

此外，两种药物对应的人群也有所区别。“奥司他韦可用于1岁以上的儿童及成人，按照体重确定具体剂量。而玛巴洛沙韦只适用于5岁以上、体重20公斤以上的儿童及成人。”杜荣辉说。

感染甲流之后，是否会重复感染？“患者感染之后会产生抗体，这些抗体往往在体内存在半年左右，会起到保护作用。”杜荣辉介绍。

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 14 版）