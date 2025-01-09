世卫组织：冬季以来急性呼吸道感染趋势未超预期

新华社日内瓦1月8日电 （记者王其冰）北半球正值冬季，多国急性呼吸道感染病例数增加，世界卫生组织7日发布的一份报告认为，这一趋势并未超出预期水平，各国可继续监测呼吸道病原体，目前不建议采取任何旅行或贸易限制。

世卫组织发布的报告指出，每年这个时候，北半球许多国家急性呼吸道感染病例数都会增加，通常由呼吸道病原体的季节性流行引起。这些病原体包括季节性流感病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒以及肺炎支原体等。

世卫组织在报告中说，目前，欧洲、中美洲和加勒比地区、西非、中非和亚洲许多国家和地区的流感活动均有所增加，但流行的毒株类型因地区而不同。呼吸道合胞病毒的感染情况也因地区而不同，比如，北美地区病例数有所增加，而欧洲最近几周的病例数则有所减少。

报告还介绍，在中国，流感病毒是目前影响急性呼吸道感染患者的最常见的呼吸道病原体。针对中国近期人偏肺病毒感染病例有所增多的情况，世卫组织表示，这是一种常见的呼吸道病毒，冬春季在许多国家传播。大多数患者有类似于普通感冒的轻微上呼吸道症状，几天后可康复。少数患者可能会因人偏肺病毒引发支气管炎或肺炎而住院。

世卫组织建议，冬季地区的人们应采取常规预防措施，预防呼吸道病原体传播。人们可考虑在拥挤或通风不良的空间戴口罩，咳嗽和打喷嚏时，用纸巾或弯曲的肘部遮挡，常洗手，并接种公共卫生部门推荐的疫苗。

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 17 版）