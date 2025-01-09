“小村卫生室”6个月快速涨粉，靠什么?（神州看点）

“今天早上突然害冷、畏寒，可能是感冒了。”

“走！去村卫生室瞧瞧。”

“昨天小孙子吃撑了肚子，上吐下泻的，咋办？”

“走，去村卫生室找李站长！”

…………

山东省滨州市博兴县湖滨镇姜韩村，群众有个头疼脑热不舒服，第一个想到的一定是姜韩社区卫生室。服务该村群众的卫生室，为何叫姜韩社区卫生室？

原来，博兴县相关部门将覆盖两个以上自然村的村卫生室统一命名为社区卫生室。之前，姜韩社区卫生室服务姜韩村和另一个村，后来两村合并，但卫生室并未改名。村民们喊习惯了，常把社区卫生室说成“村卫生室”。

村民心里时常“惦记”的李站长就是姜韩社区卫生室负责人李建利。李建利最近也在“忙年”，忙的都是看病的事儿，他正在跟乡镇卫生院申请增加药品供给。

临近晌午，这个“闻名”的社区卫生室里，一股艾灸的香气扑鼻而来。6个床位全满，卫生室的中医理疗室正迎来一波热敏灸小高峰，李建利正熟练地操作各个仪器，让居民们享受博兴特色热敏灸治疗——一种艾灸理疗方法。

“自从改造提升后，来卫生室看病就医的人越来越多，有时周边村的也会过来，平均每月就诊人数增加了200多人。”李建利说。是什么样的改造提升，让小小的卫生室短时间内迅速“涨粉”？

在李建利的记忆中，曾经的姜韩社区卫生室是一座“30多岁”的平房，“没有什么设备，只能满足居民的日常诊疗，最多拿个药，挂个吊瓶。”李建利说。几年前，因附近小学迁址，上级部门协调把学校一楼腾出来作为卫生室新址。“换了环境，有了空间，条件好了，人也多了。”李建利说。2024年，山东省乡村医疗卫生服务能力提质提效三年行动计划发布，博兴县投资1000余万元，强化村级卫生室改造提升。目前，博兴县46处薄弱村卫生室改造提升已经基本完成，打造“亮点”示范卫生室24处。2024年7月，姜韩社区卫生室进行提升改造，服务姜韩村居民3086人，成为周边群众寻医问药的首选。

改造更换的工具设备中，一个写着“智慧家医健康管理随访箱”的蓝色手提箱成了李建利的“新伙伴”。“体重秤、体温计、血糖仪、血压计、远程摄像设备……这个箱子里都是我随访时带的东西。”李建利一边往外拿，一边介绍。

前不久，75岁的陈大爷一直胸闷，听说卫生室能做心电图，不用往县城跑了。没想到，心电图一做，片子传到博兴县人民医院，医院的反馈结果显示：患者存在严重心梗隐患，需马上就医。附近居民听说了这件事，心脏不舒服就到卫生室去查查。

“心电一张网”的签约运行，让县级诊断、早诊早治成为可能。根据三年行动计划，姜韩社区卫生室逐渐配齐了与功能定位匹配的康复理疗设备、智慧随访设备、诊查床、可起背观察床、3人位输液椅、电除颤仪、心电图机和血液分析仪等，成了远近闻名的“智慧卫生室”。

“现在的中医理疗室和中医阁离得比较远，我已经向县里提交了申请，想重新调整一下房间位置，让患者看病就医更便捷。”李建利边说边环顾四周。对这个小小的卫生室，他有了新的期盼。

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山东将建立15分钟村级医疗服务圈

2024年初，山东省卫生健康委会同10部门联合印发《山东省乡村医疗卫生服务能力提质提效三年行动计划（2024—2026年）》，把乡村医疗卫生体系建设作为五级书记抓乡村全面振兴重要内容，连续实施基层标准化建设、基层卫生能力提升、服务能力提质提效三年行动。

此外，山东相关部门联合印发村卫生室建设指南，明确设置标准、建设要求、配套设施等22条规定。截至目前，已提前完成10601家村卫生室改造提升，新增观察诊查床、远程心电、血液分析仪等设施设备13.48万台（件），受益群众达1870余万人。

三年行动计划提出，根据山东地理和交通状况，以2.5公里为服务半径建立15分钟村级医疗服务圈，全省建设村卫生室5.15万个，其中中心村卫生室6334个，设置村卫生室服务点4560个，逐步建成以公办中心村卫生室为主体、一般村卫生室和村卫生室服务点为补充的服务体系。

（本报记者李蕊采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 10 版）