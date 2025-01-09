看，这就是“首发”的魅力

【一线见闻】

戴上VR眼镜，整个海洋就在身边：与海洋生物亲密接触，一起穿越五颜六色的珊瑚群，感受与大白鲨、魔鬼鱼、抹香鲸等深海巨型神秘动物贴脸的压迫感，跟随上古神兽“鲲”一起进入碧海归墟……以中国古籍《海错图》《山海经》为叙事美学和创作灵感，让海洋奇幻秘境和东方神话元素叠加，绚烂光影带给观众震撼体验——这是记者在北京王府井我国首个国风深海主题VR沉浸展《深海奇遇》现场体验到的情景。

“我们小时候看神话故事多是二维的平面图书，现在VR技术让这些故事都立体了。海底奇幻世界光怪陆离、神秘莫测、趣味十足，还能体验海洋里的‘中国式浪漫’，在这里玩儿太开心了。”90后黄慧走出体验馆意犹未尽，又饶有兴致地翻看起各种衍生周边产品。

创新是“首店经济”的显著特征，新产品、新营销模式和新消费场景进一步激发消费潜能。走“新”亦走“心”，首发、首秀、首展等“首店效应”高能聚集。VR大空间定位、虚拟现实、人工智能、实时渲染技术……多项数字技术正在全面赋能首发经济。

走进北京王府井大街“看我天地中轴”VR交互探索体验展，观众在行进式沉浸体验中被设备中的景象深深吸引。戴上VR设备，就可以瞬间穿越到元宇宙的世界，在“仙人”的带领下，乘坐飞石俯瞰北京中轴线，在月光下近距离欣赏故宫屋顶上的神兽，走进钟鼓楼了解古代计时工具，登上天安门城楼感受建筑的壮丽与宏伟……通过中式仙境风格场景和写实中轴线场景的结合，让观众身临其境地走入北京中轴线建筑群，深入了解北京中轴线的发展历史和精神内涵。

一家专注于汽车模型玩具的品牌，将全国首家线下门店落地王府井。满墙的汽车模型里，不但有超火的限量款产品，还有经典的老款车型，为“小车爱好者”带来沉浸式体验。来自澳大利亚的某知名品牌也把北京首店设在王府井。走进大门，中式风格的设计与古色古香的四合院融为一体，空气中飘浮淡淡的香气，令人感到宁静与舒适。“止痒商店”把经营理念定位在“嘴碎、时髦、看热闹”，除了好吃好玩的零食、捏捏乐、挂件、衣服等，还有许多有趣又神奇的互动体验装置。“我们的店名就很吸引人，有的消费者很好奇就走进来了，但真正让消费者不断想来的是创新的产品，我们这里什么稀奇古怪的都有，很多小物件好玩不贵，还能提供情绪价值，深受消费者喜爱。”止痒商店副店长申英凯说。

华灯初上，王府井大街上璀璨的灯饰使街景如梦如幻。王府井，时下堪称“首店聚集地”，新中式餐饮、时尚服饰、收藏手办等各类新店铺和创新商业模式层出不穷，引入左右艺术超市、次元GO、光芒沉浸剧场等，从“老北京”记忆到“年轻派”文化，情怀、创意、艺术感、个性化，都成为来往游客驻足的理由。

（本报记者 张翼）