首发经济，拉动消费热力“满格”

【经济界面】

打卡第一家店、逛第一次展、欣赏第一场秀……时尚、品质、潮流的首发新产品、新场景纷纷落地“家门口”，首发经济掀起了消费的热潮。

首发经济指企业首次发布新产品，推出新业态、新模式、新服务和新技术等。党的二十届三中全会提出，完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济。日前召开的中央经济工作会议提出，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。

首发经济缘何能获得消费者热捧？发展首发经济对于拉动消费有哪些促进作用？如何进一步推动首发经济健康发展？记者就此进行了采访。

从“首店”向“首发”延伸

日前，川渝品牌“烤匠麻辣烤鱼”在北京合生汇开设首店，不到一个月的时间便迅速登顶北京美食热门榜，“排队7小时”等话题冲上热搜。不少消费者赶在商场开门前就已来到入口处排队取号。“这家烤鱼在成都很有名，现在开到了家门口，一定要来尝一尝。”北京消费者小何告诉记者。

从各大品牌在不同城市开设首店，到各种新奇产品、技术的首次推出，首发经济在全国各城市日渐火热，成为拉动市场消费的“火车头”。

2024年国庆节前夕，上海荟聚综合体正式开业，首日便迎来了爆满的人流量。引入的品牌店铺中，首店及特别概念店占比约71%，其中包含23家全国首店、29家上海首店、77家区域首店和51家品牌旗舰店及概念店。北京商业的“年轻代表”THE BOX朝外自试运营起至今，引进首店超40家，首店比例达90％。商场通过策展化、场景化及游戏化的空间改造，吸引了大量年轻客群，迅速成为北京潮流新地标……

首发经济发轫于“首店经济”，但发展至今已远不限于“第一家店”的字面含义。“相比于首店经济，首发经济的内涵更加丰富。”中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所服务业室主任洪群联认为，首发经济的内涵不仅仅包括“开设首店”“首发新品”，还包含“形成从新品到首店再到总部的首发经济生态链”等内容。

一家首店、一次首展、一场首秀缘何能如此受到消费者的青睐？商务部国际贸易经济合作研究院服贸所研究员高宝华认为，这与首发经济的内在属性密切相关。首发经济具有引领性和潮流性，能满足消费者求新求质求变求异心理，激发消费者的购买欲望和参与热情，有利于吸引人气和各种消费资源聚集，引领消费新风尚。

近日，商务部、国家发展改革委等7部门联合印发《零售业创新提升实施方案》，对“发展首发经济”“支持首店、首展、首秀”等作出了部署。专家表示，首发经济契合了当下个性化、品质化、多元化的市场需求，在各方支持下，有望进一步打造消费新增长点，激发消费新潜能。

在高宝华看来，要找准从“首店”到“首发”的转型路径，有重点、有步骤地加以推进，如设立研发中心和总部、采取搭建服务平台、引入优质品牌组合、强化人才队伍等方式，积极推动首发经济链式发展。此外，要通过加强国际名品与中华老字号、国潮精品的融合互动，以及促进首发经济与城市本土文化的结合，推动首发经济的融合发展。

从品质向“品牌”提升

在北京王府井百货引进的首家乐高品牌店，用乐高拼成的故宫屋檐、长城、石狮子等模型，让消费者直呼“大开眼界”；北京稻香村“零号店寻宝馆”推出“金蛇献瑞”系列点心，吸引了大量年轻消费者……常变常新的门店是北京一道独特的风景线，各大品牌通过上新主题化产品和陈设、打造沉浸式消费场景，为消费者提供“花式”购物体验。

国际消费中心城市是首发经济的重要载体之一。首发经济的发展过程中，城市特色与品牌之间的结合日益紧密。北京市商务局相关负责人表示，首店经济不仅极大丰富了北京的商业生态和消费者购物体验，还显著提升了北京作为国际消费中心城市的吸引力和竞争力，正日益成为北京商业发展的核心动力。

高宝华指出，首发经济具有与城市发展融合共生的特性。首发经济与城市的商场、街区、园区、商圈、会展以及文旅体的融合发展，加上新一代信息技术的广泛应用，有利于提升城市发展活力、国际竞争力和发展能级，已成为城市发展的“流量密码”。

2024年11月3日，中国国际消费中心城市精品消费月启动仪式在上海世界会客厅举行。消费月期间，上海南京路等重点城市地标举行进博新品、国潮精品和丝路云品的“三品首发活动”。相关数据统计显示，从2018年5月至2023年12月，超4500个国际国内品牌在上海举办首发活动，引进首店5840家，稳居全国首位。

首发经济为消费者提供了更加多元、个性化的选择，同时也促进了商业的创新与升级。“首发产品具有时尚、新潮和高品质等特征，有效契合了消费者多样性、高品质的需求。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示。

近日，首发经济系列活动在深圳掀起新风潮，20余家商圈为消费者带来不同品类的首发首展特色消费“盛宴”。浙江杭州大力发展首店经济，仅2024年上半年就引进各类首店110家。重庆围绕“首发巴渝·精品秀”以及购物、美食、旅游、展演四大板块，统筹发放近5亿元消费券和优惠券，推出了系列暖心惠民的优惠措施。

深圳大学文化产业研究院教授张振鹏认为，首发经济在激发消费活力，进一步通过市场需求带动供给侧改革、推动产业转型升级，进而塑造城市品质、提升城市竞争力方面有不可替代的作用。这也是全球超大城市都在积极推进首发经济的原因。

从“尝鲜”向“长线”跨越

如今，无论是率先提出“发展首店经济”的上海以及北京、广州、重庆和天津等5个国际消费中心城市，还是深圳、成都、南京等城市，首发经济正在全国各地蓬勃发展。“我国首发经济近年来增长较快，正在成为城市品牌建设的重要力量。”中国银行研究院研究员范若滢表示。

近年来，上海、北京、深圳、南京、成都、长沙、福州等城市均陆续出台推进首发经济的相关政策措施。但也要看到，各地区在发展首发经济的过程中仍面临一些挑战。受资金、技术等因素影响，部分地区的首发经济发展动力不足，创新性和个性化不够突出，相关支持政策的保障力度也有待加强。也有不少品牌存在“三分钟热度”、缺乏持续吸引力等问题。如何让“首发”带来的流量有效转化为长久发展的“留量”，实现从“尝鲜”到“长线”发展，是首发经济发展需要解决的关键问题。

专家指出，发展首发经济要处理好守正与创新、原创与引入、当下与长远的关系。要在产品中融入创新元素，丰富服务方式，满足不同消费者的需求；通过市场化改革、产业模式重塑、生产经营管理优化等方式，拓展首发经济的发展空间，激发新的消费动能；学习国际优秀品牌经验，积极打造原创性品牌，形成推动经济发展的持久动力。

范若滢建议，各地应结合地方文化、区域特点等进行差异化发展，避免出现盲目攀比、只重数量不重质量等问题。通过“量质齐增”强化首发经济的带动效应，进一步优化营商环境，多措并举助力首发经济发展。

专家认为，对于城市而言，首发经济不能只局限于面向属地消费者，还要面向国际消费者。在伦敦、纽约、巴黎等知名国际消费城市，高端消费品牌集聚度高、时尚消费引领性强、首发平台影响力大、本土品牌产业支撑度高等特点突出，这是我国发展首发经济的发力方向。二、三线城市之间要错位发展，结合本地优势产业，打造地域特色鲜明的首店、首展、首秀，形成差异化布局。

（本报记者 董蓓）