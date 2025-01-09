创新成果托起幸福“夕阳红”

统计数据显示，截至2023年底，我国60岁及以上老年人口已达到2.97亿，占总人口的21.1%。如何让广大老年群体安享晚年，是当前社会面临的重要问题。

近年来，为更好满足老年人需求、提升老年人生活品质，相关政策陆续出台。其中，前不久发布的《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》提到，加强养老服务设施设备和产品用品研发应用。

在政策驱动下，如今市面上出现了不少新设备、新产品。这些创新成果帮助老年人解决日常生活中遇到的大小难题。

安心扣：室内室外精准定位避免老人走失

阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病，主要表现为记忆减退、语言障碍、判断力下降、空间感知障碍以及性格和行为变化。

《中国阿尔茨海默病报告2024》显示，我国现有阿尔茨海默病及其他痴呆患病人数超1600万。随着我国人口老龄化加速，以阿尔茨海默病为主的老年痴呆疾病发病人数持续增加，严重威胁老年人健康，给家庭和社会带来沉重负担。

对于很多老年痴呆疾病患者的亲友来说，最担心的事情之一就是老人走失。走失不仅威胁老人的生命，还会给其家庭带来痛苦。不久前，在位于广东省深圳市的大湾区辅助器具创新中心，一个手掌大小的小方盒吸引了科技日报记者。它或许能够为解决老人走失问题提供帮助。

“这是我们为解决特殊人群走失问题研发的安心扣。它内置多个传感器，可以实现高精度立体定位。”赛米加生物科技（深圳）有限公司联合创始人严少敏介绍，目前市面上很多定位器使用效果都不理想，无法实现室内环境的精准定位。

“而这款安心扣能够向配套小程序‘报告’佩戴者所处的室内具体位置，显示佩戴者实时活动轨迹，还能够识别其活动状态，比如跑步、走路、上下楼梯、乘车等。如果佩戴者走失，亲属可以通过安心扣的紧急寻找功能寻找走失人员。”严少敏说。

除此之外，安心扣还有一个特别设计。“它没有开关，而且能被‘钉’在衣服上。这可以保证特殊人群关不掉也拽不下来它。”严少敏说。

AI看护器：无需可穿戴设备就能监测

目前，我国独居老人数量呈上升趋势。第七次全国人口普查数据显示，2020年我国独居老年人口达2993.9万人，是2000年统计数据的3.82倍。

由于身体机能及自理能力下降，独居老人面临诸多危险因素。AI长者看护器可以为保障独居老人生命健康提供帮助。

记者在大湾区辅助器具创新中心看到了这款看护器。深圳市铂承信息服务有限公司相关工作人员介绍，该公司展出的AI长者看护器包括智能摄像头、生命体征监测仪、智能跌倒监测仪、一键SOS呼叫器等设备。这些设备被装在老人家中不同房间内，如客厅、卫生间等，为他们提供远程看护、紧急求助等服务。

从技术上看，AI长者看护器融合了高精度毫米波雷达技术与深度学习AI智能监测算法。其中，毫米波雷达技术是一种利用毫米波进行探测和测距的技术。其工作原理是通过发射和接收毫米波段的电磁波，并分析反射的波形，从而判断出被探测物体的位置、生理状态等。高精度毫米波雷达技术可以克服多种不利因素，实现远距离、高分辨率及强穿透监测。

在上述技术帮助下，无需额外可穿戴设备，AI长者看护器就可以实现生命体征与跌倒动作的无感监测。一旦检测到老人呼吸暂停、心率过速、不慎跌倒，AI长者看护器将第一时间通过短信提醒等方式通知看护人。

相关工作人员介绍，为了保护用户隐私，AI长者看护器所有监测数据均在本地处理，降低了数据泄露风险。

智能纸尿裤：帮助体面解决大小便问题

我国不仅有数量众多的独居老人，还有很多老年人因病卧床，需要他人在旁照料。然而，对于照料者来说，帮助老年人体面解决大小便问题绝非易事。

在大湾区辅助器具创新中心，深圳市芯护众康科技有限公司展出了一款智能成人纸尿裤。它的重量、大小、形状都与普通成人纸尿裤没有区别。不同的是，智能纸尿裤中间有两道“黑条”。穿戴时，需在智能纸尿裤前端夹上一个橡皮大小的黑色方块。该公司创始人周振华介绍，两道“黑条”是智能纸尿裤的导电系统，黑色方块是智能传输接收器。当老人大小便时，导电系统会把生物信号转为电信号。接收器在收到信号后会对其进行分析，并将分析结果传至手机。

这款智能纸尿裤不仅可以提醒看护者及时更换纸尿裤，还能够记录尿量尿次，以及穿戴时长、体温等。“过去医院需要用秤去称，才能知道老人的排尿量，现在通过手机就可以直接了解。”周振华说，通过使用智能纸尿裤，看护者可以实时了解老人状况，更好照护老人。

“未来，我们还计划给智能纸尿裤增加检验功能，检验尿液中尿酸、尿糖、尿蛋白等。”周振华说。