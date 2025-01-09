加力扩围实施“两新”政策

科技日报北京1月8日电 （记者刘园园）8日，由国家发展改革委、财政部联合印发的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（以下简称《通知》）公布。

“延续2024年好的经验做法，2025年加力扩围实施‘两新’政策，目前总体的考虑是，增加资金规模，扩大支持范围，优化实施机制，放大撬动效应，深入推进‘四大行动’。”在当天举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示。

谈及2024年“两新”工作成效，赵辰昕介绍，从激发消费活力来看，2024年全国汽车报废和置换更新超过650万辆，新能源乘用车国内市场渗透率从6月份开始连续7个月超过50%，全年国内零售量达到1100万辆。全国家用电器和音像器材类销售额9—11月份分别同比大幅增长20.5%、39.2%和22.2%。

在拉动投资增长方面，全国重点领域设备更新总量可达2000万台（套）以上，有力拉动了相关领域设备工器具的投资。

“两新”政策推动设备制造和消费品行业生产快速增长。赵辰昕介绍，2024年11月装备制造业增加值同比增长7.6%，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%；船舶及相关装置制造、智能消费设备制造、锂离子电池制造等装备行业增加值分别同比增长20.1%、10.7%和8.8%。

“‘两新’标准提升行动已经发布了能耗、污染物排放等重要标准168项，2024年全国新增智能化社区废旧物资回收设施达到1.1万余个，1级能效家电销售额占比高达90%。”在支撑绿色转型方面，赵辰昕介绍，根据实物工作量和节能降碳效果测算，2024年“两新”政策落地形成的节能量约2800万吨标准煤，减少二氧化碳排放约7300万吨。

赵辰昕介绍，2025年，加力扩围实施“两新”政策文件的主要内容包括加力推进设备更新、扩围支持消费品以旧换新、加快提升回收循环利用水平以及充分发挥标准提升牵引作用。

《通知》提出，加大重点领域设备更新项目支持力度。增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模，在继续支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、老旧电梯等设备更新基础上，将支持范围进一步扩展至电子信息、安全生产、设施农业等领域，重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用。

在扩围支持消费品以旧换新方面，《通知》明确，实施手机等数码产品购新补贴。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），按产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。

与此同时，加力支持家电产品以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品以旧换新，将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电产品纳入补贴范围。个人消费者购买上述12类家电中2级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的15%；1级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的20%。每位消费者每类产品可补贴1件（空调产品最多可补贴3件），每件补贴不超过2000元。

“我们充分考虑到元旦、春节期间人民群众的消费需求，已经预下达了今年第一批消费品以旧换新资金。”赵辰昕透露，今年超长期特别国债用于支持“两新”的资金总规模比去年有大幅增加，具体数额将在今年全国两会时向社会公布。