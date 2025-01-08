北京市家电以旧换新实现销售额90亿元

昨天，北京青年报记者从市商务局了解到，北京市消费市场呈现出有序运行、稳步增长的态势。通过出台消费品以旧换新、批零增长奖励、网络促消费、首店首发、商圈品质提升、餐饮业高质量发展等多项政策，带动绿色消费、品质消费不断升级等一系列有效措施，不仅稳定了企业在京的发展信心，还推动了消费市场的持续繁荣。

汽车报废置换更新合计超10万辆

据统计，去年以来，市商务部门已走访调度企业超过500余家次，针对企业在资源对接、人才引进、宣传推广、政策指导等方面的需求，提供了全面而周到的服务。这些举措有效增强了企业在京发展的信心和动力。

为进一步激发市场活力，北京市出台了一系列促进消费的政策措施。包括消费品以旧换新、批零增长奖励、网络促消费、首店首发、商圈品质提升、餐饮业高质量发展等多个方面。这些政策的实施，不仅带动了绿色消费、品质消费的持续升级，还为消费者提供了更多样化、更高品质的消费选择。

值得一提的是，在消费品以旧换新政策方面，取得了显著成效。2024年北京市实施了汽车、家电、电动自行车以旧换新政策，截至去年12月31日，汽车报废更新和置换更新合计申请量超过10.4万辆，实现销售额256.5亿元；家电以旧换新政策补贴产品165.6万台，实现销售额约90亿元；电动自行车以旧换新申请量达到3.5万辆，带动新车总销售额超过9600万元。在政策带动下，本市去年9月、10月家电品类单月零售额同比增速分别为20.7%和24.1%，去年1至11月新能源汽车零售额同比增长25.5%。2025年，市商务局将加快做好消费品以旧换新接续和加力扩围工作，目前2024年已纳入范围的8类家电产品以旧换新补贴政策已于1月1日凌晨顺利接续。

新增落地首店数量超过900家

在促进首店首发经济发展方面，北京市同样不遗余力。通过发布首店首发项目申报指南、加强首店监测统计、培育建设首发中心等一系列措施，吸引了众多国际知名品牌在京开设首店、举办首发活动。

去年全年评议并推介了首钢园、751园区、SKP、郡王府等12个首发中心，吸引卡地亚、兰蔻、露露乐蒙、英特尔等时尚、美妆、体育、科技品牌来京首发首秀。这不仅丰富了北京市的消费供给，还提升了城市的国际影响力和竞争力。

在综合施策下，预计去年全年新增落地首店数量超过900家，首店落地呈现出国际化、主题化、均衡化等特征。同时，首店分布进一步均衡，商业载体提质升级不断丰富首店组成，各区均衡度持续优化，城六区以外首店超200家。

去年社零规模预计保持1.4万亿元以上

综合各项措施的实施效果，北京市消费市场呈现出强劲的增长势头。去年1至11月，本市实现社零总额12865.9亿元，预计全年规模将保持在1.4万亿元以上。从业态看，网络消费持续向好，网上零售占社零总额比重首次超四成，占比高于全国14个百分点。

从品类看，新能源汽车类零售额增长25.5%，占汽车类比重较上年提升8.4个百分点；家电类零售额增长9.2%，与全国增速基本一致；金银珠宝、体育娱乐用品类分别增长17%、2%。商业领域新增纳统企业3800余家，较去年同期数量增长93%，拉动全市消费增长1%左右。据悉，北京市将继续深化各项政策措施的实施，进一步优化消费环境，激发市场活力。同时，也将积极应对各种挑战和机遇，推动消费市场实现更高质量、更可持续的发展。