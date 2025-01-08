北京推4300余场活动欢庆春节

昨天，北京市文旅局、市商务局、市体育局三部门联合发布“欢欢喜喜过大年”春节系列活动。北京青年报记者获悉，今年春节期间，全市将推出各类活动4300余场。其中，备受市民游客喜爱的庙会灯会游园会活动将达到22项。

京津冀三地首次联手办庙会

市文旅局副局长王洪涛介绍，今年春节，全市将推出重点庙会灯会游园会活动22项。不仅有地坛庙会、龙潭庙会等传统庙会，还有新春灯会、科技时尚庙会、特色民俗庙会。丰台园博园将举办京彩新春彩灯嘉年华，集庙会、花灯、演出、游乐项目等于一体，再次成为京城历史上最大灯会；海淀圆明园将举办新春游园会，通过主题线路串联科技互动、古风妆造等9类市集。此外，各区还推出北京千灯夜、大运河新春游园会等活动，满足市民游客花式游园逛庙会的需求。

今年春节，京津冀三地将首次联手办庙会，在三地的庙会中精选10个具有代表性的庙会纳入这次活动，包括北京的5个庙会，分别是地坛庙会、圆明园蛇年新春游园会、园博园京彩新春嘉年华、八大处新春文化庙会、大运河新春游园会，天津的2个庙会，分别是水西公园“津彩大灯会”、独乐寺庙会，河北的3个庙会，分别是雄安狮舞大会、正定“古城过大年”活动、山海关古城年博会。三地将在这10个庙会上推出“京津冀拉手商铺”，组织三地老字号品牌、非遗产品、传统年货集中亮相，同时将安排具有三地特色的民俗节目，市民游客可以一站式感受京津冀三地的文化魅力。

中轴线等地将推出“非遗过大年”

今年是申遗成功后的首个春节。节日期间，厂甸庙会、千军台庄户幡会、九曲黄河阵灯俗、敛巧饭习俗4个国家级非遗代表性项目将集体亮相，展现地道的京味儿年俗。

融合空间轴和时间轴概念，市文化和旅游局将会同有关单位，在中轴线等地举办“非遗过大年”活动。其中，中国非物质文化遗产馆将举办春节主题展，邀请全国各地非遗传承人齐聚首都、交流互动。景泰蓝皇家艺术庙会、荣宝斋非遗木版水印特展等十余项非遗活动，将一轴多点联动，让市民、游客在非遗里“遇见”中国年。

此外，市文旅局将联合非遗企业、老字号、非遗传承人等，推出近百种国潮年货，如北京稻香村与韩美林联名推出的乙巳蛇年主题糕点“小青饼”、一得阁的蛇年生肖墨等，打造北京特色非遗年货礼单。

1383场演出带市民游客“演艺过大年”

春节期间，北京演出市场百花齐放、好戏连台。截至目前，全市已开票营业性演出287台1383场，备受观众喜爱的《正红旗下》《只此青绿》等众多精品演出将轮番上演。

市文化和旅游局将举办“新春戏韵”优秀剧目展演季，国家大剧院、北京演艺集团、北京京剧院、北方昆曲剧院等文艺院团将举办新春主题展演活动。北京人民艺术剧院新排跨年大戏《迷幻》，北京舞蹈学院创排、改编自同名电影的舞剧《满江红》等多部作品，将在春节期间首演。

冬季旅游少不了冰雪的影子。春节期间，突出北京冬奥场馆优势和“冰雪+”资源特色，全市将推出百余项冰雪主题活动和“冰雪+旅游”多样玩法。京津冀三地将发布八大冰雪旅游精品线路攻略。市文化和旅游局还推出“北京冰雪旅游季”活动，推广全市冬季热门文商旅体融合项目，打造北京冰雪旅游指南。

2775场群众文化活动推高“年味儿”

春节期间，市文化和旅游局将以“乡韵年画”为主题，串联节日民俗、乡村民宿、特色美食等资源，发布15个特色乡村漫游攻略。市民游客可以到昌平辛庄村逛艺术市集，到平谷区梯子峪村探访《五十公里桃花坞》拍摄地，到门头沟区琉璃渠村体验皇家琉璃文化，感受乡村独具特色的浓郁年味儿。

全市将举办民俗花会、文艺演出、送福送春联等各类群众文化活动2775场。京津冀三地将联合举办群众大拜年系列活动，在交通枢纽、重点景区、文化机构等场所，开展“问情·牡丹亭”妙趣游园会、“文化进万家”等40项重点活动。艺术展览将迎来首展热潮，瑞士驻华大使馆与今日美术馆联合推出的“瑞士经典设计展”等39个展览将在京首展。

此外，市文化和旅游局围绕“新年新旅行”，将陆续推出中轴线、工业旅游、康养休闲、历史文化等主题游线路41条。37家重点等级旅游景区将推出祈福迎新、展览市集等各类活动近百场。各大星级酒店也在积极开展年夜饭预订、“住宿+景区”套餐等促消费活动。春节前，本市还将发布“北京礼物带回家”推荐礼品榜单。