保健品诈骗层出根在个人信息保护不力

成本仅11.5元的营养食品，“摇身一变”成了包治百病的“神药”，售价5000元一疗程……这样的骗局仍在不断上演，一些老人即使“赊账”也要购买。近期，北京市公安局公交总队打掉一保健品诈骗团伙，团伙主要成员王某某及其上线贺某某等16人被依法采取刑事强制措施。（1月7日《新华每日电讯》）

保健品坑人骗局虽然是顽瘴痼疾，但也出现一些新动向。比如过去保健品营销以线下举办培训或讲座为主，以发放鸡蛋等小礼品或上门实施“亲情营销”为辅，手段比较统一和固定。但随着互联网的普及和直播的兴起，近年来保健品骗局套路也在不断翻新，其中，利用电商平台、视频直播引流，已成为保健品欺诈的新套路，这类骗局更加隐蔽，波及范围更广，给消费者维权与执法监督带来了新挑战。

据媒体调查，在这次案件侦破过程中也有一些值得注意的地方。比如相较于过去线下销售多选择酒店会议厅、郊区度假村等固定地点，当前不法人员反侦查能力强，常常“打游击”，流动作案，这就为警方取证设置了障碍。这次诈骗团伙选取的“讲座”地点多为城市周边的中档饭店，在能容纳20多人的大包间内开展活动，且要等到活动前一天才通知具体的时间、地址。该团伙“业务员”还采取对老人“人盯人”模式，不允许外部人员进入会场。这些都不利于有关部门对此类违法活动实现精准打击。

更值得关注的是，保健品欺诈团伙成员的“业务能力”也在提升，个人信息来源也更加丰富和准确。多位办案民警表示，在这次案件侦办当中，很多从事保健品诈骗的“业务员”有保险推销员等从业经历，他们手里掌握或非法获取大量客户个人信息，并利用这些信息实施欺诈。

这一新动向更值得警惕。要知道，保险推销员通常十分了解客户的个人信息，包括身份信息、家庭成员、健康状况等，也都会写入保险合同当中，从而被推销员所掌握。尤其是，商业医疗保险推销员对老年客户所患疾病和健康需求十分熟悉，他们中一旦有人利用这些信息对老年人实施保健品诈骗，即使防骗意识较强的老年人，也可能会防不胜防。

这起案件警示社会，在公民个人信息保护方面，首先要做到信息收集最小化，信息储存和销毁规范化。针对任何广泛接触个人信息的从业人员，包括保险推销员、医务人员、养老机构从业人员等，则要出台更加严格的行业规范，防范和禁止他们暗自收集个人信息。此外，这类从业人员在改行进入保健品销售等相关行业时，要及时将他们纳入重点监管名单，避免他们利用手中掌握的个人信息实施欺诈。

保健品欺诈越来越精准，手段也在不断翻新，因此防范与打击保健品欺诈也要动态掌握变化，并及时调整策略，从而更加高效精准地预防和监管这类骗局。