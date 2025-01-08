将医保“操心事”变成“顺心事”

在辽宁省沈阳市医疗保障事务服务中心，市民张大爷仔细地从包里将归拢好的身份证、《退休审批表》、《养老金计发核定表》等厚厚一沓材料认真地摆在休息区桌子上，准备再核查一次。“您好，请问您办理什么业务？”沈阳医保导服人员见张大爷在整理材料，马上上前询问。

“我办退休医保业务，你帮我看看材料全不全？我好去窗口办。”张大爷说。“现在沈阳医保办理退休业务不用纸质材料，也不用去窗口，您在手机上就能办理。”导服人员随即介绍。

张大爷听后一脸疑惑地拿出手机递给导服人员。导服人员打开沈阳智慧医保APP，点击灵活就业，点击在职转退休。不足一分钟，退休医保业务办理完成。针对不方便使用智能手机的老年人，还提供了线下窗口及自助端“零要件”办理方式。在医保经办窗口，每日排号从六七百个缩减到80—100个，极大缩短了办事群众等候时间。以往，沈阳市民在办理新生儿参保、医保退休等高频事项时常因跨部门提交材料多次、往返于政务部门，各领域数据共享机制不健全、数字身份标准不统一、数据使用权限不明确等问题，让事务办理很是不便。

“给第一胎孩子办理新生儿医保的时候，要提前准备孕检手册、家长身份证、户口本、生育登记单等繁杂材料，还得本人前往社区办理参保登记后才能缴费，在医院、经办窗口、社区等来回折腾了3天多。” 沈阳市民王女士说。如今，王女士的第二个宝宝顺利出生，当她再次给孩子办理参保的时候，只需在手机上轻轻一点，足不出户，用了不到3分钟的时间，就快捷方便地为宝宝办理了当年度及下一年度的参保事宜。

近年来，沈阳市打通数据壁垒、压缩办事环节、畅通办理渠道，依托省、市数据共享平台，实现跨9个部门18个接口、376项的数据共享、治理和应用，共享数据达到7310万条，将事关“一老一小”事项的办理，从原来跑多个窗口到不见面办理、从在经办窗口排长队到即时办理、从多个要件到“零要件”，把流程繁琐、材料繁多的医保“操心事”，变成“顺心事”。如今，“亮码就医、刷脸购药、智能经办”已经成为沈阳市民的新选择。沈阳市医疗保障局局长韩春丽介绍，沈阳市医保60%的经办窗口转为“自助+”一对一暖心服务模式，办事群众平均等候时长由原来的30分钟下降至3分钟。退休医保业务线上办理量从2022年的0笔扩展到2024年占比达93.39%，2024年新生儿参保线上“零要件”办理率为99.98%。

此外，沈阳市多部门联合打造“15分钟便民服务圈”，设置自助服务网点2000个，自助设备2736台，一台设备上集成医保、社保、就业3个部门80余项服务，实现医保、社保、就业服务的“一码通办、刷脸即办、零要件办”。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 11 版）