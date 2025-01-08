让流动的劳动者更有保障（民生观）

让流动的劳动者工作生活有坚实保障，让人才流动的渠道更畅通

1月7日，国家发展改革委印发的《全国统一大市场建设指引（试行）》正式公布，明确提出全面取消在就业地参保户籍限制，并要求各地区不得在户籍、地域、身份等方面设置影响人才流动的政策性障碍。近年来，不少城市参保户籍限制逐步放宽直至取消，同时落户门槛也在降低。此次政策发布旨在推进接续落实，具有多重积极意义。

方便群众，帮助他们更好地享受就业地公共服务。大城市就业机会多、综合生活品质高、文化氛围多元，吸引不少人前往工作生活。取消参保户籍限制可有效增强政策可及性，特别是让灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等群体能在务工地、常住地参保，更方便、快捷地享受各类社保政策和教育、医疗、养老和住房等服务。

推动人才要素充分流动，增强城市发展活力。将学历、年龄等落户门槛降低，可以方便不同类别、不同层次人才的跨区域转移，更好满足一些城市产业结构转型的需要。同时，也有助于房地产市场止跌回稳。当前，房地产市场供求关系已经发生变化，放宽放开落户限制，从需求侧降低购房门槛，有利于盘活本地消费市场，尤其是住房市场。

让政策更好落地并落细落实，还需加强配套服务保障。一方面，参保户籍限制逐步取消，人们的就业地选择会日益多元。但各地社保缴费基数和社保待遇存在差异，给社保转移接续带来困难。建议建立全国社保转移一站式数字化平台，参保人员可通过线上平台异地办理转移接续手续，减少跨地区转移障碍。另一方面，灵活就业人员由于工作特点，收入的稳定性和连续性不高，可能出现社保断缴问题。可以设计适合这一人群的缴费制度，并允许他们在一定时期内补缴或续缴社保。

此外，城市还要进一步优化公共服务。发展新兴产业，提供更多更优质的就业机会，完善教育、医疗、住房等保障政策，让人们真正实现安居乐业。需要注意的是，政策逐步放开的同时，还应考虑区域的差异化发展，避免人口向中心城区聚集，增加城区负担。

逐步放宽落户条件，取消社保参保限制，让流动的劳动者工作生活有坚实保障，让人才流动的渠道更畅通。

《 人民日报 》（ 2025年01月08日 11 版）