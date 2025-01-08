让科技为人类健康保驾护航

随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，智能医学已成为医疗健康领域的重要发展方向。

近日在京举行的第四届医学信息学学科发展大会上，聚焦“智能医学时代：医学信息学学科的创新发展”主题，与会嘉宾围绕智能医学的发展、挑战与机遇，共同探讨医学信息学在学科建设、人才培养及技术创新等方面的新路径。

智能医学，一门新兴的交叉学科，融合多种前沿科技，挖掘人类生命和疾病现象的本质规律，推动医学研究和临床实践的智能化发展。

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院校长王辰院士表示，生物技术（BT）与信息技术（IT）的融合发展，已成为新一轮产业变革的重要驱动力。医学信息学作为“医学—卫生—健康”的赋能之术，在“促、防、诊、控、治、康”六个方面和“语、药、械、食、居、环”六种方法中发挥着重要作用。

据介绍，在人工智能飞速发展的当下，中国医学科学院北京协和医学院正在积极进行信息化建设战略布局，充分发挥数据要素价值，让人工智能真正赋能医学研究，以学科发展带动技术创新，促进医学领域新质生产力发展。

智能医学的发展不仅体现在技术创新上，也在于其对社会健康福祉的影响。

中国工程院院士、北京大学第三医院研究员董尔丹认为，数智赋能医疗卫生事业高质量发展，大数据、人工智能等新兴技术正在重塑传统的医药卫生模式。AI赋能健康医疗有望成为我国健康科技跃升的潜在突破点和增长点。

全国高等学校智能医学工程专业第一轮规划教材启动仪式、“医信杯”医学人工智能应用主题大赛启动仪式……大会期间，相关项目的启动将推动我国智能医学复合型人才培养和学科建设步入快车道。

国家卫生健康委科教司规划评估处三级调研员施韵指出，医学信息学作为信息科技和医学健康相结合的产物，是推动卫生健康科技高质量发展的一支重要力量。

王辰表示，这种新质生产力在医学上有着广泛应用前景，能够优化疾病诊断、治疗、管理等各个环节，推动医学信息化、数字化、智能化、智慧化发展。

此外，王辰还特别提到了临床数据中心和医学卫生大模型建设的重要性。他强调了数据采集的重要性，只有将这些数据采集到并进行分析利用，才能更好地发挥数智化在医学信息学中的作用。

董尔丹表示，要加强健康人力资源建设，提高生物医药领域的创新投入，通过医工互补来解决学科交叉问题，推动医学信息学高质量发展。

北京大学健康医疗大数据国家研究院副院长张路霞探讨的“数智赋能肾脏病防控管理”，中山大学中山眼科中心主任林浩添的“基于智能手机的眼健康自我管理新模式”……多位专家分享了他们在数智化赋能医学信息学领域的研究成果和实践经验，进一步展示智能医学技术的发展潜力。

浙江大学国际联合学院副院长吴健表示，医学人工智能领域的创新研究需要不断突破技术瓶颈，提高AI技术的准确性和可靠性。同时，要加强医学、信息科学、数据科学等领域的交叉融合，进一步推动医学人工智能技术的持续创新和发展。

此外，专家们还就智能医学工程课程建设、跨学科教育模式创新与实践等问题进行了深入讨论。他们认为，加强智能医学教育和实践是培养未来医学人才的重要途径，也需要加强行业自律和监管力度，确保智能医学技术的安全、可靠和合规应用。

中国医学科学院医学信息研究所所长刘辉倡议，进一步聚焦关键技术，加强人才培养，携手推动学科资源整合与协同创新，全面促进智能医学领域研究、教育和实践的跨越式发展。

（据新华社电 记者李恒）